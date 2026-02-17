Chi phí cao không tưởng của chiến dịch đột kích Venezuela

Theo báo chí Mỹ, chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela - ông Nicolás Maduro, mà Tổng thống Donald Trump từng khoe khoang, đã tiêu tốn gần 3 tỷ USD ngân sách của nước này.

Chiến dịch bắt giữ ông Maduro được thực hiện vào đầu tháng 1 năm nay, như Tổng thống Trump nhấn mạnh, "chỉ trong hai giờ" và với chi phí tối thiểu cho người đóng thuế Mỹ.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị 6 tháng cho chiến dịch này, cũng như sự hiện diện của các tàu hải quân Mỹ ở vùng biển Caribbean, đã tiêu tốn ngân sách Mỹ tới 2,9 tỷ USD.

Các chuyên gia ước tính rằng một ngày hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại vùng biển Caribbean từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026 tiêu tốn khoảng 20 triệu USD.

Trong đó 11,4 triệu USD được chi cho nhóm tác chiến tàu sân bay do hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78) dẫn đầu. Sau khi con tàu này đến ngoài khơi Venezuela, chi phí của chiến dịch đã tăng thêm hơn 700 triệu USD.

Các chi phí phát sinh thêm cho nhân sự, tình báo và hỗ trợ an ninh mạng cho chiến dịch vẫn chưa được tính toán. Chúng dự kiến cũng lên tới một khoản tiền đáng kể. Như vậy, rõ ràng ông Maduro đã gây ra tổn thất lớn cho Mỹ.

Đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành chiến dịch thành công tại Venezuela với chi phí khá lớn.

Xin nhắc lại, đầu tháng 1/2026, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch ở Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt giữ được nhà lãnh đạo Venezuela. Họ đưa ông lên tàu sân bay, sau đó chuyển giao cho tòa án để xét xử với nhiều tội danh do Washington cáo buộc.