Chỉ một ngày thử trải nghiệm iPhone đã đủ thuyết phục người dùng lâu năm như tôi hãy cứ "mãi yêu” Android

“Sau nhiều năm gắn bó với Android, tôi quyết định dành trọn một ngày trải nghiệm iPhone để xem liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì thú vị hay không. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có đôi lần dao động như vậy, và cuối cùng tôi đã quyết định biến ý định đó thành hành động”, cây bút Pankil Shah của Android Authority chia sẻ.

Là người không hề xa lạ với iPhone hay những khác biệt cốt lõi giữa hai nền tảng, nhưng Pankil chưa bao giờ sử dụng nó như một thiết bị chính hàng ngày. Và khi thực sự trải nghiệm, những gì anh nhận được lại khác xa so với kỳ vọng ban đầu.

Dưới đây là bài viết của Pankil.

iPhone vẫn rất tệ ở một số điểm, và thật khó để ngó lơ chúng

Để cụ thể hơn, tôi đã chuyển sang sử dụng chiếc iPhone 16 Pro. Điều quan trọng hơn cả là tôi sớm nhận ra rằng, dù đã trải qua nhiều năm cạnh tranh và học hỏi lẫn nhau, khoảng cách giữa hai hệ điều hành trong một số khía cạnh vẫn chưa thực sự được khỏa lấp.

Thậm chí, những khác biệt này còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, khiến ý định "chuyển hệ" của một người dùng Android lâu năm như tôi trở nên kém hấp dẫn đi rất nhiều.

Một ngày trải nghiệm iPhone đã cho tôi thấy những điểm mạnh của nó, nhưng đồng thời cũng phơi bày những điểm yếu chí mạng — mà rõ rệt nhất chính là khả năng tùy biến. Android luôn dẫn đầu ở mảng này, nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thế nhưng, càng dùng iPhone lâu, tôi càng nhận ra mình phụ thuộc vào sự linh hoạt của Android nhiều đến nhường nào.

Trên Android, tôi có thể dùng thử hàng trăm launchers khác nhau, mỗi cái lại thay đổi hoàn toàn diện mạo và cách thức vận hành của điện thoại. Chúng còn mở khóa các hệ thống cử chỉ, các bộ icon packs và khả năng tinh chỉnh bố cục mà bạn không bao giờ có được trên một chiếc máy nguyên bản.

Đặc biệt, nếu bạn dùng Samsung giống tôi, ứng dụng Good Lock còn đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Nó cho phép tùy chỉnh bảng cài đặt nhanh, thiết kế bàn phím từ con số 0, ẩn các biểu tượng trên thanh trạng thái và nhiều hơn thế nữa. Với iPhone, bạn đơn giản là không có được mức độ kiểm soát đó. Dù Apple đã có một vài bước tiến trong việc tùy biến, nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với những gì Android cung cấp.

Quản lý thông báo là một điểm yếu khác mà tôi cảm thấy iPhone vẫn đang loay hoay. Bất kể lúc nào, tôi cũng thấy mình phải vuốt qua một danh sách dài dằng dặc các thông báo — không phải vì tôi dùng quá nhiều ứng dụng, mà vì cách sắp xếp quá kém khoa học.

Android xử lý việc này tốt hơn nhiều, thậm chí cho phép tôi tinh chỉnh cực sâu. Chẳng hạn, với tính năng notification categories (danh mục thông báo), tôi có thể tắt các thông báo quảng cáo của một ứng dụng nhưng vẫn nhận được các cập nhật quan trọng từ chính ứng dụng đó.

Thêm vào đó, các tính năng như Notification Cooldown hay báo thức lại giúp giảm bớt tình trạng quá tải thông tin. Trên iPhone, trung tâm thông báo luôn tạo cảm giác bừa bộn và khó quản lý, ngay cả khi đã có tính năng Priority Notifications hỗ trợ.

Một điều khác khiến tôi hụt hẫng chính là tốc độ sạc. Tôi đã không nhận ra mình phụ thuộc vào việc sạc nhanh như thế nào cho đến khi không còn nó nữa. Đồng ý là iPhone đã cải thiện rất nhiều; chiếc iPhone 17 Pro Max hiện hỗ trợ sạc nhanh lên tới 40W , một con số khá ấn tượng.

Nhưng khi đặt cạnh một chiếc OnePlus 13 với công suất sạc 100W , khoảng cách này là quá lớn để có thể phớt lờ. Và cách biệt này còn trở nên rõ ràng hơn nữa nếu bạn nhìn ra ngoài phân khúc flagship để xét đến các dòng máy cũ hoặc tầm trung.

Những tính năng tốt nhất của Android vẫn "bặt vô âm tín" trên iOS

Qua nhiều năm, cả Android và iPhone đã "vay mượn" rất nhiều ý tưởng của nhau. Tuy nhiên, bất chấp sự giao thoa đó, vẫn còn một danh sách dài các tính năng hữu ích của Android chưa từng xuất hiện trên iPhone.

Ví dụ, chia đôi màn hình là thứ tôi đã dùng trên Android từ nhiều năm nay, và thật khó để diễn tả hết sự tiện lợi của nó. Tôi có thể vừa lướt X (Twitter) vừa trả lời tin nhắn, vừa kiểm tra email vừa ghi chú, hoặc so sánh các nội dung cạnh nhau. Kết hợp thêm các bong bóng chat, mọi thứ càng trở nên thuận tiện hơn.

Trên Android, tôi thậm chí có thể chạy hai phiên bản của cùng một ứng dụng (nhân bản ứng dụng), rất hữu ích khi cần quản lý nhiều tài khoản WhatsApp hay Instagram. Ngoài ra, còn có tùy chọn thiết lập nhiều hồ sơ người dùng nếu tôi muốn tách biệt hoàn toàn công việc và đời sống cá nhân trên cùng một chiếc điện thoại.

Sự cởi mở của Android cũng giúp khai phóng toàn bộ tiềm năng của các ứng dụng mà iPhone đơn giản là không cho phép. Các nhà phát triển có nhiều quyền tự do hơn, đó là lý do chúng ta có những công cụ mạnh mẽ như Tasker, MacroDroid, BuzzKill hay KWGT . Ngoài ra, còn có cả một thế giới ứng dụng như YouTube ReVanced hay OuterTune — những thứ hoàn toàn không tồn tại trong hệ sinh thái của iPhone.

Nhưng nếu có một tính năng khiến tôi ngạc nhiên nhất vì iPhone vẫn chưa trang bị, thì đó chính là sạc ngược không dây. Nó cực kỳ hữu dụng khi bạn muốn sạc tai nghe hoặc "cứu nguy" cho điện thoại của bạn bè trong lúc cấp bách. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên mặt lưng điện thoại và chia sẻ pin. Với iPhone, bạn vẫn phải dùng đến dây cáp, một trải nghiệm kém tiện lợi hơn nhiều.

Những tiểu tiết gây thất vọng nhất

Những khác biệt lớn giữa Android và iPhone thường rất dễ nhận thấy và luôn là chủ đề được bàn tán khắp nơi. Nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt mới là thứ gây ảnh hưởng tương đương, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Hãy lấy ví dụ đơn giản như việc quản lý một ứng dụng. Trên Android, nếu ứng dụng như Instagram hay YouTube bị đầy bộ nhớ đệm, tôi có thể xóa sạch nó chỉ trong vài giây. Tương tự, tôi có thể xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng bị lỗi hoặc tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Trên iPhone, không có cách nào dễ dàng để làm điều này.

Việc quản lý các ứng dụng gần đây (đa nhiệm) trên iOS cũng tạo cảm giác mệt mỏi. Trên Android, tôi có thể nhấn nút "Clear all" (Xóa tất cả) và tận hưởng một không gian sạch sẽ. Nếu có ứng dụng nào muốn giữ lại, tôi chỉ cần ghim chúng lại.

Trên iPhone, bạn bị "giam cầm" trong việc vuốt từng ứng dụng một để tắt chúng. Tất nhiên, việc tắt ứng dụng trong menu đa nhiệm không phải là điều nên làm thường xuyên, nhưng khi bạn thực sự muốn dọn dẹp, bạn chắc chắn sẽ thấy nhớ nút bấm quyền năng kia.

Thậm chí, ngay cả một thao tác cơ bản như khởi động lại điện thoại trên iPhone cũng không hề trực tiếp. Bạn buộc phải tắt nguồn trước, sau đó mới bật lại thủ công.

Một tính năng nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích khác của Android là khay nhớ tạm ( clipboard ), nơi lưu giữ nhật ký các đoạn văn bản, liên kết và hình ảnh đã sao chép. Trên iPhone, không có khái niệm lịch sử clipboard — nó chỉ nhớ duy nhất nội dung cuối cùng bạn vừa copy.

iPhone làm tốt nhiều thứ — nhưng bấy nhiêu là chưa đủ

Sẽ là thiếu công bằng nếu nói iPhone không có điểm tốt, vì thực tế nó làm rất tốt nhiều thứ. Có lý do để nó thống trị các thị trường như Mỹ.

Những tính năng như iMessage , sự hỗ trợ phần mềm lâu dài, hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ và giá trị bán lại cực cao đã tạo nên một "gói sản phẩm" vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, một người chưa từng sử dụng Android chuyên sâu có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra những thiếu sót kể trên. Nhưng với những người dùng Android lâu năm đang có ý định chuyển sang, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sự cạnh tranh cũng là một yếu tố ủng hộ Android. Bạn có vô số lựa chọn từ các thương hiệu khác nhau, mỗi hãng lại mang đến một bản sắc riêng. Đó là lý do chúng ta thấy đủ mọi chủng loại từ điện thoại màn hình gập, điện thoại nắp gập cho đến các thiết bị chuyên game hay những chiếc flagship nhỏ gọn. Bạn gần như bị "ngợp" giữa các lựa chọn.

Chính vì vậy, việc chuyển đổi hệ điều hành không đơn giản như vẻ ngoài của nó. iPhone mang đến một trải nghiệm được thiết kế tỉ mỉ, nhưng nó kỳ vọng bạn phải nằm trong khuôn khổ đó. Ngược lại, Android tôn thờ sự tự do. Nó trao cho bạn những quyền lựa chọn, đôi khi là quá nhiều, và chính sự linh hoạt đó là thứ giữ chân những người dùng lâu năm không thể rời xa.