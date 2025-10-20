Chỉ một mình Ninh Dương Lan Ngọc có quyền

Sự trở lại của Running Man mùa 3 sau một thời gian vắng bóng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm nay dàn cast chính của chương trình đều là những nghệ sĩ có một lượng người hâm mộ lớn, gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P.

Là thành viên nữ duy nhất, Ninh Dương Lan Ngọc vừa được chương trình trao cho đặc quyền là quản lý fanpage của chương trình với hơn 160.000 người theo dõi trong ngày 20/10. Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ninh Dương Lan Ngọc được đảm nhiệm trọng trách “trực page”

Đặc biệt, nhiều người đều mong muốn nhân cơ hội này nữ diễn viên sẽ tiết lộ nhiều bí mật liên quan đến chương trình như: Dàn khách mời của các tập tiếp theo hay ảnh dìm của các thành viên trong chương trình...

Một số tài khoản để lại những bình luận hài hước như: “Tung 9981 kiểu ảnh dìm của gia tộc R lên đi Ngọc ơi”; “Tới công chuyện với cô tư Ngọc rồi”; “Quậy banh nóc cho em cô tư Ngọc ơi”...

Hiện với quyền nắm giữ fanpage của chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc đã thay ảnh avatar của chương trình bằng ảnh của chính mình.

Ninh Dương Lan Ngọc đã thay avatar của fanpage chương trình

Theo đó Running Man Vietnam - Chạy ngay đi” chính thức quay trở lại với khán giả Việt vào đầu tháng 10 vừa qua, sau 4 năm vắng bóng. Chương trình do Công ty Forest Studio phối hợp kênh phát thanh và truyền hình quốc gia SBS (Hàn Quốc) sản xuất.

Lần quay trở lại này, chương trình vẫn giữ được sức hút. Theo thống kê của Socialite, ngay khi Running man mùa 3 lên sóng tập đầu tiên, chương trình ngay lập tức có mặt ở vị trí top 1 gameshow của tuần.

Dàn cast chính của chương trình cũng đồng loạt nhận được sự chú ý. Anh Tú Atus có hơn 17.000 lượt đề cập, Trấn Thành đứng ở vị trí thứ 2 với 15.400 lượt. Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P cũng nằm trong top những gương mặt được chú ý ngay khi chương trình lên sóng tập 1.

Hiện, chương trình đã lên sóng được 3 tập. Song vấn đề được nhiều quan tâm là sự vắng bóng của Ninh Dương Lan Ngọc ở các phần chơi. Từ tập 2, thành viên nữ này đã gặp chấn thương, phải ngồi xe lăn, không trực tiếp tham gia nhưng vẫn đồng hành xuyên suốt chương trình. Song ở tập mới nhất, nữ diễn viên này gần như vắng mặt. Cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây ở đầu và cuối chương trình.