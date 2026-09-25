Chỉ một khoảnh khắc trên sân, hot girl xinh đẹp khiến nam fan say như điếu đổ, chính chủ có hành động "vỡ òa" ngay sau đó

Chỉ sau lần đầu ngồi gần khu vực biểu diễn của đội cổ vũ, một nam CĐV đã lập tức bị hot girl mang áo số 17 thu hút.

Chỉ cần một khoảnh khắc xuất hiện trên sân của cô nàng hot girl cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý.

Đó chính xác là câu chuyện đang xảy ra với Xiao Xiao, cô nàng hot girl mang áo số 17 của một đội cổ vũ bóng chày nổi tiếng.

Mọi chuyện bắt đầu khi một nam khán giả lần đầu lựa chọn vị trí ngồi gần khu vực biểu diễn của các hot girl, nữ cổ động viên.

Nhờ khoảng cách gần, anh có cơ hội theo dõi trực tiếp những màn nhảy cổ vũ thay vì chỉ quan sát từ xa như thông thường. Và rồi Xiao Xiao xuất hiện. Mái tóc uốn sóng, gương mặt sáng cùng nụ cười ngọt ngào của cô nàng nhanh chóng khiến vị khán giả này đặc biệt chú ý. Trong những đoạn video được ghi lại, Xiao Xiao liên tục thực hiện các động tác cổ vũ đầy năng lượng, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía khán đài và để lộ đôi má lúm đồng tiền.

Quá ấn tượng với cô gái mang áo số 17, nam khán giả sau đó đăng tải tới sáu đoạn video lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng tìm kiếm danh tính. Anh không giấu nổi sự phấn khích khi thừa nhận đây là lần đầu tiên ngồi gần khu vực cổ vũ và Xiao Xiao hoàn toàn đúng gu của mình. Câu hỏi quan trọng nhất mà anh muốn biết cũng vô cùng đơn giản: "Cô ấy là ai?"

Tưởng rằng sẽ phải nhờ tới cộng đồng mạng để có được đáp án, nam fan lại nhận về một bất ngờ lớn hơn nhiều. Chính Xiao Xiao đã tìm thấy bài viết và trực tiếp xuất hiện trong phần bình luận. "Là tôi!", cô nàng trả lời ngắn gọn.

Màn tương tác bất ngờ lập tức khiến câu chuyện trở nên thú vị. Nhiều người vốn đã biết Xiao Xiao nhanh chóng để lại bình luận giới thiệu về cô nàng. Có fan nhận xét rằng Xiao Xiao ngoài đời thậm chí còn nổi bật hơn những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Một số khác lại hài hước cho rằng cô nàng vừa có thêm một người hâm mộ mới chỉ sau vài phút biểu diễn.

Thực tế, Xiao Xiao không phải gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô có tên thật là Liu Zi-yu và hiện hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cổ vũ thể thao. Bên cạnh công việc cheerleader, cô còn có kinh nghiệm xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí.

Đáng chú ý, trước khi trở thành một hot girl cổ vũ được nhiều người biết đến, Xiao Xiao từng là huấn luyện viên aerobic chuyên nghiệp. Nền tảng này phần nào lý giải khả năng trình diễn, nguồn năng lượng dồi dào cũng như vóc dáng nổi bật của cô khi xuất hiện trên sân.

Từ một màn biểu diễn tưởng chừng rất bình thường, Xiao Xiao bất ngờ khiến một khán giả phải lên mạng truy tìm danh tính. Và có lẽ điều khiến nam fan vỡ òa nhất chính là việc chẳng cần tìm kiếm quá lâu, bởi cô gái khiến anh say như điếu đổ đã tự mình xuất hiện và trả lời.