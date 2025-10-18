Chỉ một hành động biết ngay vợ giám đốc của Phan Văn Đức được lòng mẹ chồng cỡ nào

Nàng WAG Võ Nhật Linh nổi tiếng vừa xinh đẹp lại khéo léo. Sau khi về chung một nhà với tiền vệ Phan Văn Đức, cô nàng làm đủ các công việc để cùng chồng xây dựng kinh tế gia đình. Từ quản lý khách sạn, quán ăn đến mở shop bán hoa. Mới đây, Nhật Linh liên tiếp chia sẻ shop hoa đắt khách, đặc biệt là dịp 20/10 Phụ nữ Việt Nam. Đáng chú ý, trong một video được cô nàng chia sẻ lên mạng xã hội còn có sự xuất hiện của mẹ Phan Văn Đức đang ngồi tuốt lá, gai hoa hồng cho con dâu. Nhật Linh hé lộ đã phải nhờ mẹ từ tận TP.HCM ra Nghệ An để phụ công việc những ngày lễ này.

Mẹ Phan Văn Đức giúp con dâu tuốt lá hoa hồng

Chàng cầu thủ cũng tất bật cắm hoa

Khi thấy con dâu quay video, mẹ Phan Văn Đức cười tươi rói. Chỉ một hành động nhỏ đã thấy mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi của mẹ chồng con dâu. Văn Đức do chưa phải thi đấu cũng ở nhà tất bật cắm hoa phụ vợ.

Trong giới cầu thủ Việt, ít có cặp đôi nào được yêu mến bởi sự chân thành và giản dị như Phan Văn Đức – Võ Nhật Linh. Sau hơn 5 năm gắn bó, cả hai vẫn giữ được hạnh phúc bền chặt, cùng xây dựng mái ấm nhỏ đáng ngưỡng mộ.

Phan Văn Đức rất chiều vợ

Sau khi kết hôn, cặp đôi nhanh chóng đón con gái đầu lòng bé Dâu Tây (tên thật: Phan Hoàng An Nhiên). Đến năm 2023, Nhật Linh tiếp tục sinh bé gái thứ hai đặt tên là Khoai Tây.

Trên mạng xã hội, Võ Nhật Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con. Cô được khen ngợi là người vợ hiền, mẹ đảm, luôn đứng sau ủng hộ Văn Đức trong sự nghiệp. Còn nam cầu thủ xứ Nghệ cũng nổi tiếng là người chồng chiều vợ, thương con. Dù bận rộn với lịch thi đấu, anh vẫn luôn tranh thủ thời gian về thăm nhà, cùng vợ chăm sóc hai con nhỏ.