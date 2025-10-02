Theo nghị sĩ quốc hội Estonia Marko Mihkelson, Lực lượng Vũ trang nước này có khả năng đánh chìm các chiến hạm Nga ở Baltic nếu chúng gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia Baltic nói chung và Estonia nói riêng.

Ông Mihkelson cũng nói thêm rằng Nga nhận thức được sức mạnh quân sự của Estonia nên tình hình ở vùng biển Baltic vẫn tương đối ổn định và không leo thang căng thẳng.

Vị dân biểu này nhấn mạnh, mặc dù Estonia có khả năng tự bảo vệ chính mình nhưng các đồng minh NATO cũng phải sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga, nếu chúng xâm phạm không phận và gây nguy hiểm cho các quốc gia trong khối.

Theo ông, Estonia và các thành viên trong khối không được nhượng bộ trước lời đe dọa từ phía Nga, kiểu như: “Nếu các người làm thế, các người sẽ chiến đấu với chúng tôi”.

Theo vị chính khách này, nếu các quốc gia NATO đều đồng lòng nhất trí tung ra các biện pháp cứng rắn với Nga, họ sẽ ngăn chặn được Moscow.

Ông nói thêm rằng, Tallinn đang không ngừng học hỏi, xác định những thiếu sót và cải thiện hệ thống, theo dõi những gì đang diễn ra trên vùng biển Baltic và ngăn chặn Liên bang Nga bằng cả tàu mặt nước có và không người lái và máy bay không người lái chuyên dụng cho lực lượng hải quân.

Vị nghị sĩ này bày tỏ sự tin tưởng hết mực vào khả năng quân sự của Tallinn. “…chúng ta có khả năng, chỉ riêng Estonia cũng đủ sức đánh chìm toàn bộ Hạm đội Baltic trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, tôi nghĩ họ biết khả năng của mình có hạn” - vị nghị sĩ cảnh cáo Nga

Xin nhắc lại, vào tháng 5 năm nay, Hải quân Estonia, với sự hỗ trợ của NATO, đã cố gắng bắt giữ một tàu chở dầu thuộc cái gọi là “Hạm đội bóng tối” của Nga ở Vịnh Phần Lan trên biển Baltic.

Tuy nhiên, sau khi một máy bay chiến đấu của Nga xuất hiện trên bầu trời vịnh, các tàu của Hải quân Estonia đã vội vã bỏ chạy.

Cần nói thêm rằng, bất chấp điều này, Tallinn thường xuyên đe dọa Moscow bằng “các phản ứng cứng rắn” trong trường hợp các quốc gia NATO bị xâm lược, mà không nghĩ rằng, những tuyên bố mang tính khiêu khích của hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới ở châu Âu.