Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục

VinFast vừa chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện tại Subang, tỉnh Tây Java, Indonesia.

Nhà máy được đưa vào vận hành chỉ sau 17 tháng kể từ ngày động thổ, cho thấy tốc độ triển khai nhanh chóng của doanh nghiệp. Đây là nhà máy thứ tư của hãng chính thức đi vào hoạt động trên toàn cầu, đồng thời là nhà máy đầu tiên tại Indonesia và khu vực Đông Nam Á (ngoài Việt Nam).

Trước đó, VinFast công bố kế hoạch nhanh chóng nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% trong năm 2026, đạt 60% vào năm 2029 và 80% từ năm 2030 trở đi. Kế hoạch này tuân thủ các quy định quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á về tỷ lệ nội địa hóa.

Việc nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ đã thể hiện rõ cam kết trên của VinFast, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp xe điện của Chính phủ Indonesia. Nhà máy mới đi vào hoạt động cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh cho xe điện VinFast tại khu vực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ xung quanh tổ hợp Subang.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, Ông Airlangga Hartarto – Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia nhấn mạnh: "Chúng tôi vui mừng và đánh giá rất cao việc VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang đúng tiến độ. Dự án này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh mà Chính phủ đang thúc đẩy, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Chúng tôi tin tưởng rằng, với quy mô và tầm vóc của dự án, VinFast sẽ trở thành một trong những hạt nhân quan trọng, góp phần đưa Subang trở thành trung tâm công nghiệp xe điện mới của khu vực trong thời gian tới".

Ông Airlangga Hartarto - Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia (thứ 2 từ phải bên phải) ký tặng lên xe điện VF 3 trong lễ khánh thành

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, chia sẻ: "Việc khánh thành nhà máy tại Subang đúng tiến độ không chỉ thể hiện năng lực triển khai mạnh mẽ của VinFast, mà quan trọng hơn, đó là một dấu mốc mang tính chiến lược trong việc thực hiện cam kết dài hạn của VinFast với Indonesia. Chúng tôi hiểu rằng nội địa hóa là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của VinFast tại quốc gia này, đồng thời đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm của Chính phủ Indonesia. Với việc nhà máy này đi vào hoạt động, VinFast đã hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện bậc nhất của mình tại Indonesia".

Nhà máy VinFast tại Subang, Indonesia, rộng 171 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1 tỷ USD, theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư hơn 300 triệu USD, công suất 50.000 xe/năm. Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể nâng lên 350.000 xe/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Indonesia và mở ra khả năng xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Hiện nhà máy đã khánh thành giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục được mở rộng.

Nhà máy có các phân xưởng chính: Hàn thân vỏ, Sơn, Lắp ráp, Kiểm định, Logistics. Theo VinFast, đây dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao. Dự án cũng sẽ dành quỹ đất phát triển cụm nhà máy phụ trợ, thúc đẩy nội địa hóa.

Khi vận hành tối đa, nhà máy tạo ra 5.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp. Giai đoạn đầu lắp ráp xe tay lái nghịch: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7. Năm 2026 sẽ thêm xe máy điện và MPV điện. Nhà máy VinFast tại Subang được xây dựng trên khu đất có diện tích 171 ha và được đầu tư theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ USD.

Trong giai đoạn 1, tổng mức đầu tư của VinFast là hơn 300 triệu USD và công suất nhà máy đạt 50.000 xe/năm. Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể nâng lên 350.000 xe/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Indonesia và mở ra khả năng xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có nhiều hoạt động nhằm chiếm lĩnh thị trường xe ô tô điện giàu tiềm năng của Indonesia.

Công ty đã liên tục giới thiệu dải sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Các mẫu xe điện như: VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7 được người dân "xứ vạn đảo" đón nhận tích cực với hàng nghìn xe đã được bán ra.

Tiêu biểu là vào tháng 10/2025, VinFast đã vượt mặt một loạt các ông lớn toàn cầu như Mazda, BMW, Geely... để lọt top 15 hãng xe bán chạy nhất tại Indonesia (2.789 xe bán ra). Một yếu tố cốt lõi trong chiến lược chinh phục thị trường "xứ vạn đảo" là chính sách thuê pin giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu và chi phí vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh về giá.

Đồng thời, VinFast tích cực ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp taxi, vận tải địa phương, và các công ty tài chính hàng đầu để phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Chiến lược này, cùng với việc xây dựng mạng lưới trạm sạc rộng khắp thông qua V-Green.



