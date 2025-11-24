Nỗi ám ảnh về trận lũ kinh hoàng vẫn còn đó, cùng xót xa khi phải bỏ nhà chạy lũ, mất sạch mọi thứ gây dựng. Những ngày qua, nếu không có khách sạn để tránh mưa gió, nếu không có đồ ăn và nước uống, cả gia đình bà Ly với 11 người không biết sẽ ra sao.

Bà Lê Thị Khánh Ly, phường Tây Nha Trang bật khóc khi nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình chạy thoát trong trận mưa lũ kinh hoàng. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ trong một phóng sự trên kênh VTV1, bà Lê Thị Khánh Ly, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: "Nhà ngập hết không còn gì, trên người chỉ có bộ đồ rồi chạy, nhà cửa tan tành hết".

Khách sạn Olympic đã rộng cửa để những người chạy lũ có nơi nương náu. Toàn bộ 80 phòng đang là nơi ở tạm thời của hơn 200 người. Sau khi kiệt sức thoát ra khỏi dòng nước dữ, có được chỗ ở ấm áp giúp sức khỏe của mọi người dần ổn định. Khách sạn huy động nhân lực để cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống; quần áo cũng được gom góp để chuyển đến những người mà giờ đây chẳng còn gì trong nhà.

80 phòng khách sạn đều được dành làm nơi trú ẩn cho người dân (Ảnh cắt từ clip)

Anh Phan Hữu Lộc, Khách sạn Olympic (phường Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết: "Cố gắng hết mình để giúp vì có những người, khi vô đây ôm em khóc, kêu rằng 3 ngày qua không ăn ngủ gì".

Phường Tây Nha Trang là một trong những điểm ngập nặng nhất của tỉnh. Đến chiều 22/11 nước lũ đã cơ bản rút, nhiều người trở về dọn dẹp nhà cửa. Nhưng những gì còn lại sau lũ chỉ là đống đổ nát. Nhiều hộ vẫn không còn nơi để ở.

Anh Nguyễn Thanh Hằng, phường Tây Nha Trang, nói: "Dẫn vợ con đi, để lại đồ đạc đâu cầm gì theo".

Trong quá trình người dân sơ tán lũ tại khách sạn Olympic (phường Nha Trang), ngày 22/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa kịp thời hỗ trợ và đỡ đẻ thành công cho một sản phụ. Theo đó khoảng 13h30 ngày 22/11, một sản phụ đang sơ tán tại khách sạn bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Trước tình huống khẩn cấp, quản lý khách sạn đã lập tức liên hệ với bệnh viện để nhờ hỗ trợ.

Em bé chào đời khỏe mạnh tại điểm tránh trú trong mùa mưa lũ ở Nha Trang. Ảnh: Tiền phong

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chia sẻ với báo Tiền phong cho biết, ê-kíp y bác sĩ của bệnh viện đã hỗ trợ và đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ngay tại khách sạn Olympic tại số 8 Phan Bội Châu, phường Nha Trang. Khách sạn này đang được trưng dụng làm điểm tạm trú cho hơn 200 người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo thống kê, lũ lịch sử tại Khánh Hòa đã ảnh hưởng đến hơn 15.000 hộ gia đình. Cả cộng đồng đang chung tay sẻ chia nỗi đau, nỗi khó của người vùng lũ. Người góp công, người góp của và những nơi ở tạm yên ổn trong thời điểm này chính là cách để người dân sớm vượt qua khó khăn chồng chất.