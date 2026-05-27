Chỉ huy cấp cao Ukraine dự đoán 'bước ngoặt' sắp xảy ra trong cuộc xung đột với Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters , chỉ huy cấp cao Ukraine Andriy Biletsky cho biết, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến từ cuộc xung đột vào tháng 2022, nhưng tốc độ tiến công đã chậm lại trong năm nay và lực lượng Ukraine đang gia tăng áp lực trên chiến trường để cố gắng đẩy lùi đối phương. Ông nhận định sáu đến chín tháng tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với cục diện xung đột.

"Tôi tin rằng sáu đến chín tháng tới sẽ là một bước ngoặt... Chính xác hơn, tôi nghĩ giai đoạn tiếp theo là quan trọng nhất", ông nói.

Theo ông Biletsky, Ukraine cần tận dụng giai đoạn này để cải thiện vị thế quân sự, kiểm soát thêm các điểm chiến lược trước khi bước vào các cuộc thương lượng ngừng bắn với Nga.

"Cần xác định những hướng đi mà chúng ta có thể cải thiện vị thế của mình, kiểm soát một số địa điểm chiến lược, và sau đó đàm phán với Nga từ vị thế mạnh mẽ về một thỏa thuận ngừng bắn thực sự ổn định. Xét từ góc độ quân sự, điều này là khả thi", ông Biletsky nói.

Những bước tiến của Nga được cho là đã bị cản trở bởi việc bị hạn chế tiếp cận mạng internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk. Trong khi đó, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm vào hệ thống phòng không và hậu cần của Nga, giúp cho các cuộc tấn công tầm xa hơn có thể nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự nước này.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã giành lại được gần 600 km vuông lãnh thổ trong năm 2026. Theo Reuters , Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Đầu tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng Ukraine hiện đang "tích cực thay đổi tính chất chiến lược của cuộc chiến" và có thể sớm tiến hành các cuộc phản công cơ giới quy mô nhỏ.

'Vành đai pháo đài'

Tại miền đông Ukraine, các cuộc giao tranh đang diễn ra quanh khu vực được gọi là "Vành đai pháo đài" - cụm phòng thủ chiến lược gồm các thành phố kiên cố như Sloviansk và Kostiantynivka. Đây được xem là tuyến phòng thủ then chốt của Kiev tại Donbass.

Ông Biletsky cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững khu vực quanh Sloviansk, buộc quân đội Nga phải tiến hành các đợt tấn công trực diện với tổn thất lớn.

Theo ông, những cuộc tấn công tốn kém như vậy đã làm suy yếu lực lượng Nga và dẫn đến tổn thất nặng nề về các chỉ huy chiến trường.

Ông Biletsky cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận từ thành công gần đây của Ukraine, nhưng có thể tận dụng điều đó bằng cách tiếp tục các cuộc tấn công tầm trung và tiến công "một cách thận trọng".

Ông Biletsky cho biết Moscow đang "thua nghiêm trọng" trong liên lạc chiến trường do chính sách siết chặt việc sử dụng Starlink của tỷ phú Musk.

Song, ông mô tả hai bên đang ngang bằng nhau về công nghệ đang phát triển - với Ukraine dẫn đầu về xe mặt đất không người lái (UGV) và máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng, còn Nga đang "giữ thế thượng phong" trong cuộc đua về máy bay không người lái cáp quang - loại UAV không thể bị gây nhiễu.