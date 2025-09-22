Chỉ hơn đối thủ vài chục phiếu bình chọn, một số thương hiệu tham gia Innovative Choice Awards đang dẫn trước với “tỷ số” sát sao

Giải thưởng Innovative Choice Awards (ICA) là một hạng mục quan trọng trong khuôn khổ Better Choice Awards (BCA), nơi tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ đột phá để tạo ra tác động tích cực cho người dùng, doanh nghiệp và xã hội Việt Nam.

Năm nay, ICA mang đến loạt giải thưởng và hạng mục đa dạng, từ công nghệ xanh và năng lượng bền vững, y tế số, giao thông vận tải và giáo dục trên nền tảng số, cho đến các thương hiệu tiên phong ứng dụng AI, giải pháp số toàn diện cho cộng đồng, cùng nhiều hạng mục vinh danh nỗ lực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây sẽ là sân chơi nơi những ý tưởng táo bạo và giải pháp tiên tiến được lan tỏa, khẳng định vai trò tiên phong của công nghệ trong tương lai Việt Nam.

Tất cả số lượt bình chọn được viện dẫn bên dưới được ghi nhận lúc 16h00 chiều ngày Chủ nhật, tức là chỉ vài giờ trước khi cổng bình chọn chính thức đóng lại. Trong những giờ khắc chạy nước rút này, cuộc đua vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn, người chiến thắng vẫn chưa lộ diện, và mỗi lượt bình chọn của quý độc giả đều có ý nghĩa lớn với những thương hiệu/sản phẩm tranh tài.

***

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đẩy mạnh cam kết Net-Zero, hạng mục Sáng kiến đột phá về Công nghệ xanh & Năng lượng bền vững trở thành điểm nhấn quan trọng, quy tụ những giải pháp tiên tiến hướng đến giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và thay thế vật liệu độc hại.

Năm nay, nhiều sáng kiến nổi bật đã góp mặt, từ công nghệ khí hóa rác thải do Do Green phát triển, hệ sinh thái tín chỉ carbon toàn diện của CCTPA, cho đến chiến lược chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của J&T Express. Mỗi giải pháp không chỉ thể hiện năng lực công nghệ và sáng tạo, mà còn mang lại tác động thiết thực cho cộng đồng, môi trường và nền kinh tế.

Hiện tại, thương hiệu Do Green đang tạm dẫn đầu với 9.910 lượt bình chọn, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ giải pháp khí hóa rác thải mang tính đột phá. Theo sau là Hệ sinh thái tạo, giao dịch và quản lý Tín chỉ Carbon toàn diện của CCTPA với 8.718 lượt bình chọn, cho thấy sự quan tâm lớn đối với hệ sinh thái tín chỉ carbon toàn diện. J&T Express giữ vị trí thứ ba với 7.619 lượt bình chọn, ghi dấu ấn bằng chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong logistics.

Cuộc đua vẫn đang diễn ra đầy kịch tính và hứa hẹn nhiều bất ngờ phía trước.

Tại hạng mục Giải pháp Đột phá về Y tế Số & Chăm sóc Sức khỏe, hai thương hiệu nổi bật đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng bình chọn. Dẫn đầu là Sổ sức khỏe điện tử Long Châu với 10.304 lượt bình chọn, tiếp theo là Giường điện KingMedic GD1 với 5.191 lượt bình chọn. Cả hai đều mang đến những giải pháp khác biệt, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Tại hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số của ICA, hai thương hiệu đang tạo nên cuộc đua ấn tượng với lượng bình chọn cao. Dẫn đầu là Siêu ứng dụng BE với 15.796 lượt bình chọn, tiếp theo là J&T Express với 12.336 lượt bình chọn. Cả hai giải pháp đều thể hiện rõ sự đầu tư công nghệ và tầm nhìn dài hạn nhằm tái định hình trải nghiệm vận tải số, từ di chuyển cá nhân đến logistics thương mại điện tử.

Ở hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số, cuộc đua đang trở nên hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi bật. Dẫn đầu hiện tại là University Lecture Online kết hợp chatbot hỗ trợ học tiếng Anh với 22.383 lượt bình chọn, theo sát phía sau là màn hình tương tác WAF Android OS với 20.925 lượt bình chọn, và tiếp đến là nền tảng PREP với 7.674 lượt bình chọn.

Các giải pháp đều thể hiện rõ định hướng đổi mới: từ mô hình học tập trực tuyến kết hợp AI, thiết bị hỗ trợ dạy học thông minh, cho tới nền tảng luyện thi cá nhân hóa. Những sáng tạo này không chỉ mang lại trải nghiệm học tập hiện đại, hiệu quả mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục số tại Việt Nam phát triển bền vững.

Hạng mục Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt đang ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt. Galaxy AI hiện dẫn đầu với 17.336 lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ về mức độ ủng hộ. Theo sát phía sau là Ví Trả Sau MoMo với 13.421 phiếu, tiếp đến Loca AI với 9,445 lượt, trong khi Sổ sức khỏe điện tử Long Châu và mạng xã hội AI Hay cũng đang bám đuổi với lần lượt 8.594 và 8.309 phiếu.

Hai cái tên đang tạo dấu ấn rõ rệt ở hạng mục Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt chính là Galaxy AI và Ví Trả Sau MoMo. Galaxy AI của Samsung nổi bật với chiến lược bản địa hóa, đưa tiếng Việt trở thành trọng tâm trong hệ sinh thái AI trên smartphone và tablet, mở ra trải nghiệm thông minh, tiện ích cho hàng chục triệu người dùng.

Trong khi đó, Ví Trả Sau MoMo tận dụng sức mạnh AI để mang tới giải pháp tín dụng số an toàn, minh bạch, giúp hàng triệu người dân lần đầu tiếp cận nguồn vốn hợp pháp chỉ trong vài phút ngay trên siêu ứng dụng. Cả hai thương hiệu đều đang chứng minh sức mạnh công nghệ AI khi được ứng dụng vào những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Ở hạng mục Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp, cuộc đua đang diễn ra vô cùng sôi động với nhiều gương mặt tiềm năng. Dẫn đầu bảng là Nganhang.com với 47.246 lượt bình chọn, khẳng định sức hút của một nền tảng so sánh sản phẩm ngân hàng trực tuyến. Theo sát phía sau là Loca AI với 32,075 lượt bình chọn, startup công nghệ ngôn ngữ đang gây ấn tượng mạnh nhờ hệ sinh thái AI dịch thuật phục vụ cả cá nhân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, vị trí thứ ba lại đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính. Các thương hiệu CT UAV (6.668 phiếu), Popplife (5.739 phiếu), Skindex Care (5.632 phiếu), Do Green (5.607 phiếu) và IMC Solutions by Z15 Miracle (5.602 phiếu) chỉ cách nhau vài chục lượt bình chọn, cho thấy sự bám đuổi quyết liệt và hứa hẹn nhiều bất ngờ ở giai đoạn nước rút.

Ở hạng mục Giải pháp Số Toàn diện cho Cộng đồng Việt, cuộc đua đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Dẫn đầu là siêu ứng dụng BE với 17.587 lượt bình chọn, khẳng định vị thế của một nền tảng thuần Việt, mang đến hệ sinh thái số toàn diện cho hàng chục triệu người dùng. Theo sát ngay phía sau, HDBank ghi dấu ấn với “Bộ Ba Nền tảng Ngân hàng Số thế hệ mới”, đạt 15.890 lượt bình chọn, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ giải pháp tài chính số toàn diện, hiện đại và an toàn.

Trong khi đó, vị trí thứ ba cũng đang nóng lên với sự góp mặt của Knote (7.414 vote), nền tảng bán hàng hướng tới hơn 5 triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ.

Ở hạng mục Nền tảng AI “make in Vietnam” tiên phong, cuộc đua đang cho thấy sự hội tụ của những cái tên đầy sức nặng, mỗi thương hiệu đều khẳng định vị thế dẫn đầu bằng những hướng đi riêng.

Loca AI nổi bật với sứ mệnh “Dùng tiếng Việt đi khắp năm châu”, mang đến hệ sinh thái dịch thuật AI được huấn luyện chuyên sâu trên kho dữ liệu tiếng Việt, xử lý tốt ngữ cảnh, tiếng lóng và biến thể vùng miền. Giải pháp của Loca AI không chỉ phục vụ dịch thuật chính xác, tự nhiên mà còn mở rộng sang các sản phẩm phần cứng và dịch vụ đa lĩnh vực như hội nghị, tổng đài, du lịch, giáo dục và thương mại điện tử.

Trong khi đó, Cake by VPBank ghi dấu ấn là ngân hàng thuần số đầu tiên tại Việt Nam tự phát triển nền tảng AI cốt lõi. Từ hệ thống Smart Virtual Agent tích hợp LLM tiếng Việt cho đến mô hình Agentic AI as a Service, Cake đã chứng minh năng lực làm chủ công nghệ, đồng thời mở ra hệ sinh thái tài chính số thông minh phục vụ hàng chục triệu người dùng. Những giải thưởng và chứng chỉ quốc tế uy tín mà Cake đạt được càng củng cố vị thế tiên phong của một nền tảng AI “Make in Vietnam” đích thực.

Đáng chú ý, AI Hay cũng đang trở thành một “ẩn số” thú vị trong cuộc đua khi mang đến mô hình mạng xã hội hỏi đáp ứng dụng AI, hướng tới việc phổ cập trí tuệ nhân tạo cho hơn 100 triệu người Việt. Với khoảng cách phiếu bầu chưa quá xa, cuộc cạnh tranh cho vị trí trong nhóm dẫn đầu hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ.

Tại Giải thưởng Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, những doanh nghiệp tiên phong trong giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh và lan tỏa mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam tuy tranh tài nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung.Không chỉ chú trọng tốc độ và độ tin cậy, J&T Express còn là một trong những doanh nghiệp logistics tiên phong đưa quy trình ESG vào vận hành. Công ty xây dựng cơ cấu quản trị ESG ba cấp độ, ban hành báo cáo minh bạch hàng năm và cam kết Net Zero 2050 với chiến lược giảm phát thải cụ thể.

Khởi đầu từ năm 2016, Do Green phát triển công nghệ khí hóa rác thải sở hữu sáng chế độc quyền, đáp ứng chuẩn khí thải EU và Nhật Bản. Quá trình khí hóa không tạo nước thải hay tro xỉ độc hại, biến rác thành syngas (nguồn năng lượng tái tạo sạch) và biochar (lưu giữ CO₂ vĩnh cửu).

Từ nhà máy Tây Ninh năm 2012, Sailun Tire đã trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường lốp xe thuần điện tại Việt Nam. Với chiến lược eco+, Sailun tập trung vào sinh thái, nhân văn, tăng trưởng giá trị và quản trị tinh gọn. Sản phẩm lốp xe của Sailun được sản xuất từ vật liệu thân thiện, quy trình tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải. Thương hiệu đã đồng hành cùng Vinfast, Thaco và Green Future để phát triển vận tải xanh.

Ra mắt năm 2024, dòng sản phẩm Eco-Style của Thiên Long đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi xanh trong ngành văn phòng phẩm Việt Nam. Sản phẩm được chế tạo từ 65% vật liệu thân thiện, trong đó có 35% bột cám trấu, kết hợp bột đá vôi và nhựa tái chế.

Thiên Long đặt mục tiêu Net Zero 2050, lắp đặt hệ thống điện mặt trời, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn với tỷ lệ vật liệu tái tạo đạt trên 80% và tỷ lệ hao hụt phế liệu dưới 1%. Dòng Eco-Style là minh chứng rõ nét cho sáng kiến kết hợp đổi mới công nghệ và trách nhiệm môi trường.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu đến từ Nhật Bản, Panasonic đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua với triết lý kinh doanh “Một cuộc sống tốt đẹp hơn, một thế giới tươi đẹp hơn”. Trong hành trình phát triển bền vững, Panasonic không ngừng triển khai các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy lối sống xanh.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, Panasonic còn tích cực triển khai các hoạt động xã hội vì cộng đồng xanh: trồng hàng trăm nghìn cây xanh tại nhiều tỉnh thành, tổ chức các chương trình giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ và hợp tác cùng cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

***

Tính từ 16h chiều nay, bảng xếp hạng đã ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý. Một số thương hiệu đã có màn bứt phá ấn tượng, trong khi ở các vị trí phía sau, khoảng cách giữa các ứng viên chỉ tính bằng hàng chục - đủ để một vài lá phiếu có thể xoay chuyển cục diện. Cổng bình chọn sẽ chính thức đóng vào lúc 0h ngày 22/9, nếu bạn muốn thương hiệu mà mình cho là xứng đáng vươn lên giành chiến thắng, hãy tham gia bình chọn ngay hôm nay!

Kim