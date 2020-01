Chi hơn 90 tỷ đồng xây lại trụ sở Cục thuế bị đánh bom khủng bố

Ngày 16/1, nguồn tin cho hay có 3 công ty liên danh đã trúng thầu Gói thầu Xây lắp khối công trình chính và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương tài phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trụ sở mới của Cục thuế Bình Dương sẽ được đầu tư hơn 90 tỷ đồng.

Cục thuế Bình Dương

Cục thuế Bình Dương bị đánh bom khủng bố

Trước đó, vào ngày 30/9/2019, trụ sở của Cục thuế Bình Dương (địa chỉ số 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) bị đánh bom khủng bố tại lầu 2 tòa nhà khiến tường đổ sập, cửa kính nhiều phòng làm việc tại trụ sở này vỡ vụn.

Một số ô tô đậu dưới sân trụ sở Cục Thuế cũng bị hư hỏng.

Chiều 3/10/2019, Công an Bình Dương tiến hành phong tỏa đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một để khám xét căn nhà 2 tầng được cho là có liên quan đến vụ nổ. Việc khám xét này được thực hiện khi trích xuất camera phát hiện người liên quan có mặt ở hiện trường vụ nổ.

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh (Công an tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Dương (SN 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Dương được xác định là nghi phạm trực tiếp gây ra vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương.

Công an cho hay, Dương thực hiện vụ nổ khủng bố theo chỉ đạo của một người khác tên Lisa Phạm (tên thật là Phạm Thị Anh Đào, SN 1979 tại TP.HCM, hiện đang định cư tại Mỹ).

Trước đó, vào tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Phạm Lisa về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS Việt Nam.