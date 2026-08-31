Chỉ hơn 700 triệu đồng/căn, dự án nhà tại tỉnh sát vách Hà Nội có gì hay?

Công trình này có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, mới đây, tập đoàn đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Hoà Phát - Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Trong những ngày đầu tập đoàn tiếp nhận hồ sơ, đã ghi nhận số lượng lớn người dân và công nhân lao động đến thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tư vấn về nhu cầu nhà ở xã hội.

Theo ghi nhận tại địa điểm tiếp nhận, lượng người dân có mặt từ sớm để hoàn thiện thủ tục và đề nghị tư vấn ở mức cao.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 80 - 90% những người quan tâm có điều kiện thu nhập phù hợp với dự án. Đối tượng thường là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Lượng lớn người dân có nhu cầu tư vấn và hoàn thiện thủ tục đăng ký mua dự án.

Dự án thu hút sự quan tâm lớn nhờ lợi thế về vị trí địa lý và quy hoạch hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát – Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô 31 ha với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, sát KCN Yên Mỹ II.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 30 phút tới trung tâm tỉnh Hưng Yên thông qua cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Các khu công nghiệp lớn trong vùng như Khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long, Phố Nối B chỉ cách dự án khoảng 15 phút lái xe.

Theo quy hoạch, dự án phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín với 25 tòa chung cư (khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội) và 242 căn thương mại thấp tầng. Với hệ thống hạ tầng hiện đại và tiện ích hoàn chỉnh gồm trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và hệ thống an ninh 24/7.

Ở giai đoạn 1, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ (diện tích 34,9 m² – 77 m²), giá chỉ từ 20,8 triệu/m2. Như vậy, với mức giá này, để sở hữu nhà tại dự án của Hòa Phát, người dân phải bỏ ra số tiền từ 725 triệu đồng cho căn hộ có diện tích nhỏ nhất và 1,6 tỷ đồng cho căn hộ có diện tích lớn nhất.

Phối cảnh tiện ích với không gian xanh và hồ điều hòa của dự án

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp.

Mặc dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng thép vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát. Cơ cấu doanh thu năm 2025 cho thấy nhóm gang thép và sản phẩm thép đóng góp khoảng 93%, nông nghiệp khoảng 5%, còn bất động sản và các hoạt động khác chiếm khoảng 2%.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về Hòa Phát, Chứng khoán Shinhan Việt Nam dự báo doanh thu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 210.187 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm trước.

Công ty chứng khoán này đưa ra giả định mảng bất động sản tăng khoảng 30% trong năm 2026. Cơ sở đưa ra nhận định trên chủ yếu nhờ việc hoàn thành Khu công nghiệp Yên Mỹ II giai đoạn 2.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết, sau dự án thí điểm của công ty tại Hưng Yên, nếu các địa phương khác có quỹ đất phù hợp và hội đủ điều kiện phát triển nhà ở xã hội, Hòa Phát sẵn sàng mở rộng mô hình này trên quy mô toàn quốc.