Chi hơn 22 tỷ đồng mua nhà rồi nhờ con trai đứng tên để “lách luật”, cặp vợ chồng già mất trắng vì tòa án xác định: “Đây là quà tặng”

Cha mẹ mượn tên con để mua nhà dưỡng già

Nhân vật chính trong vụ việc là ông Vương, 70 tuổi, từng giữ chức Trưởng khoa Điều dưỡng của một bệnh viện hạng ba tuyến đầu tại Thượng Hải. Sau khi nghỉ hưu, ông cùng vợ sinh sống chung với vợ chồng con trai trong cùng một khu dân cư. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng của con trai thường xuyên căng thẳng, cãi vã kéo dài khiến hai ông bà cảm thấy mệt mỏi và bất an.

Năm 2023, với mong muốn có một không gian yên tĩnh để an tâm dưỡng già, ông Vương quyết định mua một căn nhà ở khu vực ngoại ô. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vợ chồng ông đã đứng tên 3 căn nhà, không còn đủ điều kiện pháp lý để mua thêm bất động sản theo quy định của địa phương.

Trước tình thế này, ông Vương đề nghị con trai đứng tên mua 1 căn nhà tại quận Phụng Hiền với giá 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng). Con trai ông đồng ý nhưng đưa ra điều kiện thêm tên con gái nhỏ của mình vào giấy tờ sở hữu để “vợ yên tâm”. Tin tưởng con, ông Vương chấp thuận phương án này.

Tháng 1/2025, vợ chồng ông Vương chính thức chuyển đến căn nhà mới. Hai ông bà tin rằng đây sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc sống hưu trí bình yên. Tuy nhiên, sau đó không lâu, sóng gió bắt đầu xuất hiện.

Sau khi mua nhà, ông Vương và vợ lần lượt bán đi 2 căn nhà đứng tên mình. Việc này giúp họ lấy lại đủ điều kiện mua nhà theo quy định. Đúng thời điểm đó, căn nhà tại Phụng Hiền cũng hoàn tất các thủ tục pháp lý để làm giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Theo đúng thỏa thuận ban đầu, ông Vương đề nghị con trai chuyển quyền sở hữu căn nhà về tên mình. Tuy nhiên, khi làm thủ tục sang tên tại trung tâm giao dịch bất động sản, vấn đề phát sinh.

Theo đó, do cháu gái nhỏ đứng tên đồng sở hữu và chưa đủ tuổi vị thành niên nên việc chuyển nhượng cần có chữ ký của người giám hộ hợp pháp. Tại thời điểm này, con dâu của ông Vương kiên quyết từ chối ký giấy tờ. Từ một thỏa thuận mượn tên mua nhà, vụ việc nhanh chóng biến thành tranh chấp quyền sở hữu.

Tháng 4/2025, trong tình thế không còn cách nào khác, ông Vương nộp đơn khởi kiện lên TAND quận Phụng Hiền, yêu cầu chuyển quyền sở hữu căn nhà về tên mình. Bị đơn trong vụ án bao gồm con trai, con dâu và cháu gái nhỏ.

Gia đình tan vỡ vì một căn nhà

Sau khi xét xử, TAND quận Phụng Hiền đưa ra phán quyết khiến dư luận và chính gia đình ông Vương không khỏi bất ngờ.

Theo đó, tòa án căn cứ vào nội dung một đoạn tin nhắn WeChat giữa ông Vương và cháu gái lớn để đưa ra phán quyết. Cụ thể ông từng nhắn rằng: “Căn nhà ở Phụng Hiền chúng ta sẽ ở 15 hoặc 20 năm, sau đó để lại cho bố cháu và em gái cháu.” Từ chi tiết này, tòa án nhận định ông Vương đã có ý chí tặng cho căn nhà cho con cháu thay vì “mượn tên mua nhà”.

Điều khiến vợ chồng ông Vương càng khó chấp nhận là căn nhà được mua bằng tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng tòa sơ thẩm lại xác định đây là tài sản cá nhân của ông Vương, đồng thời không đưa người vợ vào tham gia tố tụng. Tranh chấp kéo dài khiến mâu thuẫn trong gia đình bùng phát dữ dội. Vợ chồng ông Vương xảy ra cãi vã gay gắt, thậm chí người vợ từng đề nghị ly hôn. Trong khi đó, con trai và con dâu cũng tiến hành thủ tục ly hôn riêng.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, cháu gái lớn đã đứng ra làm chứng, cho rằng bà nội “đòi lại nhà”, khiến ông Vương cảm thấy vô cùng tổn thương. Một gia đình vốn được xem là ổn định nay rơi vào vòng xoáy kiện tụng chồng chéo, tình thân gần như đổ vỡ hoàn toàn.

Không đồng ý với phán quyết sơ thẩm, ông Vương kháng cáo lên TAND Trung cấp số 1 TP Thượng Hải. Trong quá trình giải quyết, thẩm phán nhiều lần tổ chức hòa giải và đề xuất phương án trung hòa: chia đôi quyền sở hữu căn nhà, 50% đứng tên ông Vương, 50% đứng tên cháu gái nhỏ. Tuy nhiên phương án này không được vợ chồng ông Vương chấp nhận.

Sau nhiều cân nhắc, vì muốn sớm chấm dứt tranh chấp và xuất phát từ tình cảm với con cháu, hai ông bà chủ động nhượng bộ, đồng ý tặng cho cháu gái 5% quyền sở hữu căn nhà. Đồng thời, họ cam kết sau khi cháu trưởng thành, nếu hiếu thuận và biết điều, sẽ để lại tài sản thừa kế.

Tuy nhiên, ngay cả phương án nhượng bộ này cũng không nhận được sự đồng thuận từ phía con dâu. Quá trình hòa giải vì thế rơi vào bế tắc, phán quyết cuối cùng của vụ việc đến nay vẫn chưa được công bố.

Ánh Lê (Theo Sina)