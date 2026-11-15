Chỉ hơn 1 tháng nữa, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam, rộng gấp gần 6 lần Tân Sơn Nhất dự kiến đón cột mốc quan trọng

Với quy mô quy hoạch khoảng 5.000ha, tổng vốn đầu tư toàn dự án hơn 16 tỷ USD và công suất thiết kế 100 triệu hành khách/năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, đây là công trình hàng không lớn nhất từng được đầu tư tại Việt Nam.

Siêu sân bay 5.000ha chuẩn bị đón những chuyến bay thương mại đầu tiên

Chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai dự kiến bước vào giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên.

Theo thông báo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thời điểm dự kiến đưa sân bay vào khai thác là từ 0h ngày 24/12/2026. Đây là dấu mốc quan trọng sau hơn 10 năm kể từ khi dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2015.

Sân bay Long Thành có tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha, tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 16 tỷ USD. Quy mô này tương đương gần 6 lần diện tích khoảng 850ha của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay.

Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cấp cao nhất đối với cảng hàng không dân dụng, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng cỡ lớn.

Toàn bộ dự án được chia thành 3 giai đoạn. Khi hoàn thành, sân bay có công suất thiết kế khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Riêng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 109.717 tỷ đồng, tương đương 4,69 tỷ USD theo phương án điều chỉnh được phê duyệt năm 2025. Công trình được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Nhà ga hình hoa sen, đường băng dài 4.000m và tháp không lưu cao 123m

Tâm điểm của sân bay Long Thành là nhà ga hành khách có tổng diện tích sàn khoảng 376.000m², thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen cách điệu.

Công trình được tổ chức thành nhiều khu vực chức năng, tích hợp hệ thống làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh, xử lý hành lý và các dịch vụ phục vụ hành khách. Đây cũng là một trong những hạng mục có quy mô và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của toàn dự án.

Một điểm nhấn khác là hệ thống đường cất hạ cánh. Sân bay được quy hoạch 4 đường băng, trong đó giai đoạn 1 đầu tư 2 đường băng, mỗi đường dài 4.000m, rộng 45m.

Đài kiểm soát không lưu có chiều cao 123m, được trang bị hệ thống thiết bị phục vụ điều hành bay, giám sát và kiểm soát hoạt động tàu bay trong khu vực sân bay.

Đài Kiểm soát không lưu Long Thành cao 123 m.

Bên cạnh đó, dự án còn có hệ thống sân đỗ tàu bay, đường lăn, nhà ga hàng hóa, nhà để xe, hệ thống cung cấp nhiên liệu, công trình cấp thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo cập nhật của ACV, dự án thành phần 3, gồm các công trình thiết yếu trong sân bay, có 16 gói thầu xây lắp chính. Đến cuối tháng 10, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 86% giá trị hợp đồng, trong đó 4 gói thầu đã hoàn thành.

4 gói thầu lớn vẫn chạy đua trước giờ G

Dù diện mạo công trình đã thay đổi đáng kể, sân bay Long Thành vẫn còn một số hạng mục cần tập trung hoàn thiện trước thời điểm khai thác dự kiến.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 12 gói thầu còn lại thuộc dự án thành phần 3, có 8 gói được đánh giá có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, 4 gói thầu vẫn nằm trên đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe.

Đáng chú ý, gói thầu 5.10 về thi công nhà ga hành khách đạt khoảng 83,05% giá trị hợp đồng theo số liệu báo cáo cuối tháng 10. Khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, liên quan đến công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật.

Gói thầu 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 80,6%. Bộ Xây dựng cho biết công trình còn khối lượng lớn về đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trong khi nhà thầu gặp khó khăn về nhân lực và nguồn cung vật liệu.

Gói thầu 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và gói thầu 11.5 về nhà để xe cũng cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 10/11, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện công tác chuẩn bị khai thác, từ hạ tầng, thiết bị, nhân lực đến các điều kiện pháp lý.

Giai đoạn đầu dự kiến phục vụ 20-30 chuyến bay mỗi ngày

Theo phương án khai thác ban đầu, từ ngày 24/12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay Long Thành dự kiến ưu tiên sử dụng khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách, bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in.

Hai khu vực này dự kiến phục vụ khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày, gồm cả chuyến bay nội địa và quốc tế.

ACV đang phối hợp với các hãng hàng không để chuẩn bị phương án khai thác. Vietnam Airlines và Vietjet Air là 2 hãng dự kiến tham gia vận hành trong giai đoạn đầu.

Đối với vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 dự kiến phục vụ hàng hóa nội địa từ ngày 24/12/2026. Từ tháng 1/2027, công trình sẽ bắt đầu phục vụ hàng hóa quốc tế, ngoại trừ các tuyến đi châu Âu và Mỹ.

Song song với việc hoàn thiện công trình bên trong sân bay, các tuyến giao thông kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và các tuyến đường T1, T2 cũng đang được triển khai để tăng khả năng kết nối Long Thành với TP.HCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.