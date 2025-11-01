HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý

Liên Hoa |

Khoảnh khắc hiếm hoi của Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đang được chia sẻ rầm rộ.

Tối 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh lại trở thành tâm điểm bàn tán vì bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trên mạng xã hội, netizen mới đây lan truyền chóng mặt khoảnh khắc hiếm khi Lương Bằng Quang - Ngân 98 - Trương Ngọc Ánh cùng xuất hiện trong một thảm đỏ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Ngân 98 diện váy hồng pastel dáng ngắn, được Lương Bằng Quang tháp tùng đến sự kiện. Cặp vợ chồng tươi tắn check-in chung với Trương Ngọc Ánh diện chiếc đầm khoét sâu vòng 1. Loạt ảnh được cư dân mạng chia sẻ lại rầm rộ, gây chú ý vì trùng hợp đến khó tin khi hiện tại, cả ba cái tên này đều vướng vào vòng lao lý.

Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý- Ảnh 1.
Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý- Ảnh 2.

Bức ảnh chụp chung giữa Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Bức ảnh đang được lan truyền được chụp tại sự kiện ra mắt MV của 1 nghệ sĩ khác diễn ra hồi tháng 4/2024. Khi đó, Trương Ngọc Ánh cùng Lương Bằng Quang - Ngân 98 đều là khách mời của chương trình. Cả ba đứng cạnh nhau trên thảm đỏ, vui vẻ chụp ảnh cùng nghệ sĩ.

Trước thời điểm này, trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh và cặp đôi Lương Bằng Quang - Ngân 98 hầu như không có tương tác hay nhắc đến nhau. Do đó, khi hình ảnh cũ được chia sẻ lại giữa thời điểm nhạy cảm, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ, cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp nhưng lại khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý- Ảnh 3.

Cả 3 hiện tại đã vướng vòng lao lý

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý- Ảnh 4.

Trương Ngọc Ánh bị bắt giam vì hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Ngày 13/10, Công an TP HCM đã bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Sau đó 10 ngày, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về tội "Đưa hối lộ", Lê Sỹ Cường (SN 1987) tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ" với ca sĩ Lương Bằng Quang.

Chỉ hơn 1 năm sau khi chụp hình chung, cả Trương Ngọc Ánh và vợ chồng Ngân 98 đều vướng vòng lao lý- Ảnh 5.

Trong tháng 10, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng đã bị bắt giam

