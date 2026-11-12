Chi hàng tỷ USD mua nhiên liệu từ Moscow, một nước EU tuyên bố khí đốt Nga thực chất không hề rẻ

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2023, nước này đã nhập khẩu lượng khí đốt từ Nga trị giá ước tính 15,6 tỷ euro (18,4 tỷ USD).

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết chính phủ nước này không coi giá khí đốt của Nga là thấp và đang tìm kiếm các nhà cung cấp khác để nhập khẩu với giá tốt nhất.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ATV về những nỗ lực của chính phủ nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, ông Magyar cho biết: "Trái ngược với những khẳng định của chính phủ tiền nhiệm [do ông Viktor Orban lãnh đạo], khí đốt từ Nga thực tế không hề rẻ chút nào".

"Tất cả giá cả đều được neo theo giá niêm yết trên sàn giao dịch; đó là lý do tại sao không có khái niệm 'khí đốt Nga giá rẻ'. Chi phí của nó gắn liền với giá tại trung tâm khí đốt TTF", ông Magyar nói thêm. TTF là nền tảng giao dịch trực tuyến có trụ sở tại Hà Lan, đóng vai trò là cơ sở giá cho thị trường khí đốt tự nhiên châu Âu.

"Giá khí đốt tự nhiên cung cấp cho Hungary được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó chi phí vận chuyển đóng vai trò quan trọng", Thủ tướng cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây là lý do tại sao chính phủ của ông đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn và tuyến đường vận chuyển.

"Điều này giúp chúng ta có vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn. Nếu khí đốt chỉ đến từ một hoặc hai nguồn, thì vị thế của chúng ta sẽ yếu, nhưng nếu nó có thể đến từ 8 nguồn đáng tin cậy khác nhau, thì chúng ta có cơ hội thảo luận về phí vận chuyển và thậm chí thương lượng về vấn đề này", ông Magyar nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ và công ty nhà nước MVM sẽ tìm cách "hình thành một cơ cấu năng lượng có thể đảm bảo nguồn cung ổn định với giá cả phải chăng nhất có thể".

"Chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó", Thủ tướng nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự định sẽ tổ chức một loạt cuộc họp với các đối tác châu Âu trong thời gian tới như một phần của nỗ lực này.

Hiện tại, Hungary chủ yếu nhận dầu thô Nga thông qua đường ống Druzhba và khí đốt tự nhiên thông qua đường ống TurkStream, cùng với các nhánh đi qua Bulgaria và Serbia. Theo ước tính trước đây của chính phủ dưới thời ông Orban, Hungary đã nhập khẩu hơn 8,5 triệu tấn dầu mỏ và hơn 7 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga vào năm 2025.

Sau khi lên nắm quyền, chính phủ của ông Magyar tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu này và đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng của đất nước. Đồng thời, nội các của ông thừa nhận rằng hiện tại họ không thể từ bỏ hoàn toàn dầu khí Nga và sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong lĩnh vực này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2023, Hungary đã nhập khẩu lượng khí đốt từ Nga trị giá ước tính 15,6 tỷ euro (18,4 tỷ USD).

Theo Tass