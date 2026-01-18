Chị gái Thiều Bảo Trâm có tin vui

Thiều Bảo Trang - chị gái của Thiều Bảo Trâm được đông đảo khán giả biết tới sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Giọng hát Việt. Vào năm 2013, cặp chị em này đã thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng sau đó lại tách ra hoạt động riêng. Thời gian qua, nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Cho tới mới đây, chị gái của Thiều Bảo Trâm khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc đi hẹn hò bên bạn trai. Cô viết: "Một ngày vào vai người con gái đòi hỏi, nũng nịu, tay em yếu không tự gắp đồ ăn được". Trong bức hình được Thiều Bảo Trang đăng tải, nửa kia còn gửi tặng cô bó hoa kèm dòng chữ: "I love you baby" (Tạm dịch: Anh yêu em).

Nữ ca sĩ còn công khai chia sẻ khoảnh khắc thơm má cực tình cảm bạn trai. Tuy nhiên, Thiều Bảo Trang sử dụng biểu tượng hình con gấu để che đi diện mạo của nửa kia. Khi thấy hình ảnh này, nhiều đồng nghiệp và netizen đã gửi lời chúc mừng tới chị gái Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trang chia sẻ hình ảnh đi hẹn hò ăn uống tại một nhà hàng sang trọng. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ còn công khai khoảnh khắc tình tứ thơm má nửa kia. Ảnh: FBNV

Bạn trai giấu mặt còn tặng cho cô bó hoa kèm dòng chữ ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Thiều Bảo Trang từng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Đặt vào tay anh cả thế giới, Sợ tình phôi pha, Lalala yêu, Oxytocin… Năm 2021, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Sàn đấu vũ đạo, ghi điểm với hình ảnh năng động, khỏe khoắn và xuất sắc tiến sâu đến vòng chung kết.

Xuất hiện tại Giọng hát Việt, Thiều Bảo Trang được đánh giá là thí sinh tiềm năng, sở hữu cá tính âm nhạc rõ nét. Tuy nhiên, sau khi vướng ồn ào liên quan đến nghi vấn mua giải vì mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Phương Uyên, cô bất ngờ rút lui khỏi chương trình.

Đến đầu năm 2022, dư luận rộ lên thông tin cả hai đã đường ai nấy đi. Không lâu sau, nhạc sĩ Phương Uyên công khai mối quan hệ với ca sĩ Thanh Hà. Về phía Thiều Bảo Trang, cô lựa chọn tận hưởng cuộc sống riêng tư.

Thiều Bảo Trang và nhạc sĩ Phương Uyên từng vướng nghi vấn tình cảm. Ảnh: FBNV

Tháng 3/2023, Thiều Bảo Trang từng thu hút sự quan tâm khi đăng tải dòng chia sẻ đầy ẩn ý liên quan đến chuyện tình cảm đã qua. Nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với người cũ, cho rằng chính những tổn thương và sự phũ phàng trong quá khứ đã trở thành động lực giúp cô mạnh mẽ và tỏa sáng hơn ở hiện tại. Không dừng lại ở đó, chị gái của Thiều Bảo Trâm còn nhìn nhận người cũ như “vai phản diện” cần thiết, xuất hiện để giúp cô học cách trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn theo thời gian.

Cụ thể, Thiều Bảo Trang chia sẻ: "Tôi rất biết ơn người yêu cũ, vì để trở nên rực rỡ như ngày hôm nay không thể phủ nhận là có đóng góp rất lớn từ sự phũ phàng của họ. Không phải họ muốn tổn thương tôi mà chỉ miễn cưỡng đóng vai phản diện để khiến tôi trưởng thành hơn mà thôi".

Thiều Bảo Trang sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng săn chắc. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ hiện tại hạn chế hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: FBNV