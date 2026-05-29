Chị gái Quang Linh vlogs chính thức lên tiếng sau thông báo và những tin đồn về chồng cũ

Sau khi thông tin về việc ly thân từ cuối năm 2024 được phía người chồng công khai, mới đây Nhật Lệ - chị gái ruột của nam YouTuber Quang Linh Vlogs đã chính thức có những lời tâm sự thẳng thắn trên trang cá nhân. Động thái này của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, khép lại những đồn đoán về cuộc hôn nhân từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ.

"Duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình quay lại vị trí ban đầu"

Xuất hiện sau biến cố đời tư, Nhật Lệ chọn cách đối diện vô cùng văn minh và nhẹ nhàng. Cô khẳng định quyết định dừng lại này thật sự không hề dễ dàng đối với cả hai, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng sẽ có cái nhìn bao dung, không dùng những lời nặng nề để chỉ trích hay phán xét bất kỳ ai:

"Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi... Mọi người đừng nói nặng lời hay phán xét ai nhé, vì bọn mình đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc, đã dành trọn cả thanh xuân cho nhau. Không ai muốn đối phương bị ảnh hưởng hay nhận những lời không hay vào lúc này. Sau tất cả, chúng mình vẫn là bạn".

Cách Nhật Lệ đối diện với đổ vỡ hôn nhân chính là cuốn cẩm nang sống động về sự văn minh và bản lĩnh của một người phụ nữ. Thực tế, khi thông tin ly hôn nổ ra, trên không gian mạng đã xuất hiện không ít những tin đồn không hay, những lời bàn ra tán vào mang tính chất tiêu cực hướng về phía chồng cũ của cô.

Thế nhưng, thay vì chọn cách im lặng để mặc dư luận đẩy đưa, hay tệ hơn là mượn gió bẻ măng để đóng vai nạn nhân, Nhật Lệ lại chọn cách đứng ra bảo vệ người đàn ông mình từng gọi là chồng. Việc cô nhấn mạnh "bọn mình đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc, đã dành trọn cả thanh xuân cho nhau" chính là một cái lá chắn tinh tế, dập tắt những suy diễn ác ý từ bên ngoài. Cô hiểu rằng, bảo vệ danh dự của đối phương sau khi chia tay không chỉ là sự tôn trọng dành cho người cũ, mà còn là sự tôn trọng sâu sắc dành cho chính thanh xuân và lựa chọn của bản thân mình.

Khép lại hành trình đầy kỷ niệm vì khác biệt định hướng

Trước đó, Nam Hoàng - chồng của Nhật Lệ cũng đã thay mặt cả hai đưa ra thông báo chính thức về việc cặp đôi đã quyết định ly thân. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, dù từng bắt đầu từ tình bạn và cùng nhau trải qua một chặng đường dài nhiều kỷ niệm, nhưng giữa cả hai đã dần nảy sinh những khác biệt lớn về quan điểm sống, tư duy và định hướng tương lai.

Sau rất nhiều lần trò chuyện kỹ lưỡng, họ quyết định dừng lại khi cả hai đã thực sự bình tĩnh, nhìn nhận lại mọi thứ để tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Cặp đôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ hai bên vì đã luôn yêu thương, bao dung và tôn trọng quyết định của các con, đồng thời mong muốn khép lại chuyện riêng tư này một cách nhẹ nhàng nhất.

Ngay sau khi những người trong cuộc lên tiếng, rất nhiều khán giả và người hâm mộ đã để lại những lời bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng phần lớn đều ủng hộ cách cư xử trưởng thành, văn minh của cả hai:

"Hai bạn đều rất hiền và dễ thương. Nên mong mọi người đều nhẹ nhàng với họ, đừng nên nói lời khó nghe. Mỗi chúng ta ai cũng mong đều hạnh phúc. Nhưng đôi khi duyên phận tới đây đã hết không ai muốn".

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Nhật Lệ khi cô phải đối mặt với biến cố tình cảm cá nhân trong giai đoạn gia đình đang có những việc cần lo toan:

"Trong chuyện này người thiệt thòi nhất là Nhật Lệ đó, vừa là phận nữ, vừa gánh vác, lo chuyện gia đình trong lúc gia đình đang có biến cố. Nhưng không sao, gột bỏ được cái u nhọt đó ra khỏi cuộc đời mình tập trung cho tương lai phía trước là ok rồi. Cố lên Nhật Lệ!".

Hiện tại, cả hai bên đều khẳng định sẽ chỉ chia sẻ về vấn đề này một lần duy nhất để khép lại mọi chuyện trong sự tôn trọng. Khán giả cũng hy vọng dư luận sẽ trả lại không gian riêng tư cần thiết để Nhật Lệ và Nam Hoàng sớm ổn định lại cuộc sống, tập trung cho những hướng đi riêng trong tương lai.