Chỉ định nữ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ mới

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến và Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Phan Tùng Lâm và Võ Thị Thủy Tiên

Chỉ định đồng chí Võ Thị Thủy Tiên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố các quyết định: Điều động Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm đến nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân tỉnh, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Điều động, chỉ định Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Thủy Tiên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tiếp cận nhanh công việc, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời mong muốn các đồng chí cố gắng nỗ lực, phấn đấu vượt qua thử thách, tiếp tục rèn luyện, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, tiếp cận nhanh công việc, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng mong muốn lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho 2 đồng chí nhận quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.