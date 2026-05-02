Chị Đẹp "chết lặng" vì bị Trang Pháp lật kèo: Chưa từng out khỏi Top 5 BXH, là "trà xanh" khiến cả nước muốn đập tivi vì quá đáng ghét

Show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) sắp bước vào Công diễn 3. Ở phần chọn đội, Trang Pháp được 4/6 đội trưởng gồm An Kỳ, Tăng Bái Từ, Vương Mông, Trương Nguyệt săn đón, mong muốn chiêu mộ về team. Chị Đẹp Hoàng Xán Xán đã thay Trương Nguyệt thuyết phục đại diện Việt Nam gần 30 phút. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng hứa hẹn với Hoàng Xán Xán rằng cô cũng sẽ chọn về đội của Trương Nguyệt. Thế nhưng, Trang Pháp lại có cú lật kèo vào phút chót, chọn về team của An Kỳ. Đối mặt với tình huống bị Trang Pháp "trap", Trương Nguyệt và Hoàng Xán Xán chưng hửng, chết lặng.

Trên MXH Weibo, khán giả được 1 trận cười nghiêng ngả vì Trương Nguyệt và Hoàng Xán Xán quá dễ tin người. Tuy nhiên, công chúng cũng cảm thấy tiếc khi Trang Pháp không lựa chọn về đội của Trương Nguyệt - Chị Đẹp "hắc mã" của show năm nay, là diễn viên nhưng có kỹ năng hát nhảy không kém ca sĩ chuyên nghiệp và chưa từng out khỏi top 5 trên BXH.

Thậm chí ngay ở vòng mở màn chương trình, Trương Nguyệt đã khiến giám khảo, khán giả trầm trồ với tiết mục Interstellar phô diễn kỹ năng vừa nhảy, nhào lộn vừa hát live cực tốt. Cô là Chị Đẹp đầu tiên trong show có số điểm vượt mốc 500. Đến giám khảo Đỗ Hoa - nữ đại gia, CEO của công ty giải trí hàng đầu Nhạc Hoa - cũng phải khen ngợi Trương Nguyệt có kỹ năng như idol thực thụ, đồng thời ngỏ ý mời cô về đầu quân cho mình nếu có nguyện vọng làm ca sĩ. Màn "đặt cọc" của Đỗ Hoa cho thấy tài năng "không phải dạng vừa" của Trương Nguyệt. Sau Công diễn 2 Đạp Gió, mỹ nữ này đang đứng thứ 2 trên BXH thành tích cá nhân, với 922 điểm.

Trương Nguyệt sinh năm 1994, được cha mẹ cho học múa dân gian từ nhỏ. Khi lên cấp 3, Trương Nguyệt theo học chuyên ngành múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại trường giảng dạy nửa năm rồi chuyển sang làm nhân viên hành chính tại ngân hàng. Quyết định này của Trương Nguyệt khiến nhiều người chẳng hiểu nổi. Bởi lẽ thời điểm đó ngành giải trí của Trung Quốc đang ở đỉnh cao, dân không chuyên còn cố chen chân vào, vậy mà Trương Nguyệt - người được đào tạo bài bản, có tài có sắc - lại rẽ hướng.

Theo chia sẻ của Trương Nguyệt, năm xưa chọn không vào showbiz mà đi làm nhân viên ngân hàng sau khi tốt nghiệp, đều vì mong muốn của gia đình. Cha mẹ cô đều làm công chức bình thường và mong muốn Trương Nguyệt có công việc ổn định như giáo viên hay nhân viên ngân hàng. Chưa kể, khi mới ra trường, do không có công ty hậu thuẫn, không có tài nguyên, không người dẫn dắt, Trương Nguyệt rơi vào tình trạng khó tìm việc phù hợp trong ngành giải trí. Vì vậy, cô chọn công việc ổn định để “giữ chỗ”, vừa làm vừa chờ cơ hội phù hợp để vào showbiz.

Năm 2017, Trương Nguyệt tham gia show tuyển chọn thần tượng Born U5 và giành suất debut trong nhóm Ưu Ngã Nữ Đoàn. Sau 2 năm hoạt động, hoạt động của Ưu Ngã Nữ Đoàn giảm dần, các thành viên bắt đầu tìm hướng đi riêng. Khi đó, Trương Nguyệt chuyển sang đóng phim.

Đến năm 2020, tên tuổi của Trương Nguyệt bùng nổ với vai diễn "tiểu tam" Lâm Hữu Hữu trong bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết. Thời điểm này, người đẹp mới chỉ tham gia 5 bộ phim, trong đó Lâm Hữu Hữu là vai diễn có sức nặng nhất. Dù ít kinh nghiệm diễn xuất, song Trương Nguyệt lại hóa thân tốt đến mức khiến khán giả xem phim ai cũng sôi máu ức chế. Lâm Hữu Hữu bị đặt cho nhiều biệt danh như "cực phẩm tiểu tam", "nhân vật bị ghét nhất năm 2020", "hồ ly tinh đáng ghét nhất màn ảnh"...

Do diễn quá xuất sắc nhân vật trà xanh Lâm Hữu Hữu, Trương Nguyệt cũng vì vậy mà gặp rắc rối lớn. Nhiều khán giả xem phim trên cả nước đã bức xúc đòi đập TV, tràn vào trang cá nhân của Trương Nguyệt chửi rủa cả ngày vì nhân vật Lâm Hữu Hữu Hữu trơ trẽn "cướp chồng" của nữ chính Cố Giai nhưng chỉ ăn 1 cú tát và dọn khỏi Thượng Hải (Trung Quốc) ở kết phim. Thậm chí khi đó, có người vì ghét nhân vật Lâm Hữu Hữu mà đã mở dịch vụ chửi thuê hay vào follow trang Weibo của Trương Nguyệt rồi chờ đủ 7 ngày được phép bình luận để chỉ trích nữ diễn viên.

Nhân vật Lâm Hữu Hữu do Trương Nguyệt đóng là "tiểu tam" gây phẫn nộ nhất màn ảnh Hoa Ngữ năm 2020. Phân cảnh cô bị "chính thất" Cố Giai tát khiến công chúng hả hê.

Sau khi bị cả nước căm phẫn vì 1 vai diễn, Trương Nguyệt không chịu nổi áp lực. Cô đăng bài chia sẻ bản thân cũng rất tức giận và ghét nhân vật Lâm Hữu Hữu rồi khóa bình luận trang cá nhân để tránh bão. Trên truyền thông, Trương Nguyệt cũng phải cầu xin dân tình đừng tấn công cô vô lý và ác ý: "Được biết đến nhiều hơn sau khi có vai diễn bùng nổ màn ảnh khiến tôi rất vui nhưng cũng rất sợ hãi. Nhưng tôi hy vọng mọi người phân biệt được đâu là phim ảnh, đâu là đời thực".

Trong 6 năm qua, Trương Nguyệt tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia hơn chục phim với đa dạng vai và dần thoát khỏi cái bóng “Lâm Hữu Hữu”.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ