Bỗng dưng trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc vô cùng khó tả.

Tôi vốn có ấn tượng khá tốt về chị dâu. Trong mắt tôi, chị là người phụ nữ đảm đang, biết vun vén và rất biết cách đối nhân xử thế. Đặc biệt, chị thường xuyên mua đồ ăn, thức uống mang về biếu bố mẹ chồng. Khi thì hộp sữa, lúc lại ít hoa quả, bánh trái, có hôm còn mang cả sầu riêng dù đã chín nhũn, sữa chua và đủ thứ đồ ăn khiến mẹ tôi rất vui. Bố mẹ tôi cũng thường khen chị biết nghĩ cho nhà chồng, không giống nhiều người con dâu chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành ấy, cho đến một lần sang nhà anh chị chơi. Hôm đó, tôi hơi khát nên mở tủ lạnh tìm chai nước uống. Vừa mở cửa, tôi đã khá bất ngờ vì bên trong chất đầy đồ ăn, thức uống. Có tới ba hộp sầu riêng đã tách múi, mấy lốc sữa chua, sữa tươi, nước ngọt đủ loại, hoa quả và rất nhiều thực phẩm đóng gói khác. Trong đó có một lốc sữa chua nhìn rất lạ mắt, chắc là của hãng mới ra. Tôi còn đùa rằng nhà chị đúng là giống một cửa hàng tiện lợi thu nhỏ, muốn ăn gì cũng có.

Chị dâu cười bảo chị có thói quen mua nhiều đồ, thấy món gì ngon cũng muốn thử, thành ra tủ lạnh lúc nào cũng đầy.

Hôm cuối tuần vừa rồi, tôi về nhà chơi thì mẹ lấy sữa chua ra cho tôi ăn, bảo chị dâu mới mang về biếu nhiều lắm. Nhìn hộp sữa chua có bao bì lạ mắt, tôi sực nhớ tới loại giống ở nhà chị dâu. Lúc đó tôi còn nghĩ chắc ngon nên chị mua biếu bố mẹ. Không ngờ khi mở nắp, thấy bên trong có hiện tượng nổi bọt li ti, tôi kiểm tra đáy hộp thì phát hiện hết hạn được 3 ngày rồi. Tôi không nói gì với mẹ, vào tủ lạnh xem lại tất cả những hộp sữa chị biếu thì phát hiện đều gần hết hạn hoặc đã hết hạn.

Ảnh minh họa

Mẹ thấy tôi không ăn sữa chua thì hỏi, tôi bảo bị hỏng rồi, bà liền nói: "Vẫn ăn được mà, mấy lần trước cũng thế này, mẹ ăn chẳng sao cả".

Bỗng dưng trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc vô cùng khó tả. Tôi cảm thấy như chị vừa dọn tủ lạnh, mang về biếu bố mẹ chồng những món mà nhà chị ăn mãi không hết hoặc chán chẳng muốn ăn nữa. Liệu chị có biết những hộp sữa chua này đã hết hạn rồi không? Hay chị biết nên mới vội mang đi cho, vừa có tiếng hiếu thảo, vừa đỡ phải vứt bỏ lãng phí?

Tôi không phủ nhận chị cũng có lòng, bởi ít nhất chị vẫn nhớ đến bố mẹ chồng. Nhưng nếu thực sự muốn biếu tặng, tại sao không chọn những món đồ còn hạn sử dụng đủ lâu, thay vì mang những thứ đã cận hạn, thậm chí hết hạn? Bố mẹ tôi lớn tuổi, không phải lúc nào cũng để ý được những chi tiết ấy.

Tôi chưa kể chuyện này với mẹ, cũng chưa muốn làm lớn chuyện với chị dâu. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần thấy chị xách túi đồ ăn sang nhà, tôi lại không còn cảm giác vui vẻ như trước. Có phải tôi cả nghĩ quá rồi không?