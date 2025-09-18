Chị Dậu tên thật là gì? Đáp án không như bạn nghĩ!

Tắt Đèn của Ngô Tất Tố là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam, khắc họa chân thực cuộc sống khổ cực của người nông dân dưới chế độ phong kiến. Nổi bật giữa bức tranh ấy là Chị Dậu - người phụ nữ mạnh mẽ, gan dạ, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ gia đình, trở thành hình ảnh điển hình về nghị lực và lòng dũng cảm.

Tuy nhiên, dù tác phẩm Tắt Đèn và nhân vật chị Dậu có để lại dấu ấn sâu sắc đến đâu, chưa chắc điều đó giúp bạn trả lời được một câu hỏi đơn giản: "Nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có tên thật là gì?".

Hầu hết mọi người quen gọi nhân vật này bằng tên chồng, nên ít ai nhớ tên thật của chị. Thực tế, nhiều người lầm tưởng Chị Dậu tên là Dậu, nhưng theo Tắt đèn, tên đầy đủ của chị là Lê Thị Đào - một người phụ nữ xinh đẹp, tháo vát, đảm đang và rất giỏi giang.

Chị Dậu vốn là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, giỏi giang, tháo vát. Lúc đầu, gia cảnh anh chị Dậu (Nguyễn Văn Dậu) có dư giả, nhưng vì liền lúc mẹ và em trai anh Dậu cùng qua đời, anh chị dù đã hết sức cần kiệm nhưng vẫn phải tiêu quá nhiều tiền cho hai đám ma. Sau đó, anh Dậu bỗng mắc bệnh sốt rét, không làm gì được, mọi vất vả dồn lên vai chị Dậu, khiến gia cảnh lâm vào thế "nhất nhì trong hạng cùng đinh".

Để có tiền nộp sưu cho bọn địa chủ, phong kiến cứu chồng, chị buộc phải bán đứa con gái đầu lòng (Cái Tý) và đàn chó mới đẻ cho Nghị Quế, một địa chủ phong kiến nổi tiếng kẹo kiệt, nham hiểm trong vùng đổi lấy 2 đồng nộp sưu.

Sau khi phải bán con để đóng sưu, gia đình chị vẫn bị bắt trả thêm phần sưu của chú Hợi (em trai anh Dậu đã chết). Bị quát tháo và hoạnh họe, chứng kiến chồng bị trói, chị bùng nổ phản kháng: cảnh cáo bọn địa chủ và cuối cùng đánh cả cai lệ lẫn người nhà lý trưởng. Hình tượng chị Dậu không chỉ là nỗi đau của người nông dân mất tự do, mà còn đại diện cho sức sống bền bỉ, lòng can đảm và phẩm chất kiên cường của người phụ nữ Việt Nam - những người dám đứng lên chống lại áp bức để bảo vệ gia đình và danh dự.