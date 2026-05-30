Chị dâu hụt của Lisa (BLACKPINK) từng bán hàng rong nay mang thai lần 6, sản sinh người thừa kế cho gia đình giàu nhất thế giới

Thông tin Natalia Vodianova mang thai lần thứ 6 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới thời trang quốc tế sau khi được chính Vogue Pháp xác nhận bằng một trang bìa đặc biệt. Trong bộ ảnh mới nhất của Vogue France , siêu mẫu người Nga xuất hiện trong chiếc váy mini màu xanh ôm sát, khoe bụng bầu rõ nét ở tuổi 44. Đây sẽ là người con thứ ba của cô với chồng hiện tại Antoine Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch đế chế xa xỉ LVMH và cũng là gia đình giàu có bậc nhất thế giới.

Natalia Vodianova trên bìa Vogue France

Mỹ nhân nước Nga lựa chọn công khai tin vui này một cách vô cùng ấn tượng ngay trên trang bìa của tạp chí Vogue France số mới nhất. Xuất hiện trong thiết kế váy ngắn sắc xanh thanh lịch, Natalia tự tin khoe trọn vòng hai đã nhô cao rõ rệt của mình.

Bà Claire Thomson - Jonville, Tổng biên tập Vogue France tiết lộ rằng ngay từ đầu năm nay, giữa các lịch trình trình diễn thời trang bận rộn, Natalia đã đích thân tâm sự về việc mang thai đứa con thứ sáu ở tuổi 44. Chính sự kiêu hãnh và năng lượng rạng rỡ của một người mẹ đã khiến ban biên tập quyết định đưa cô trở thành ngôi sao trang bìa cho số báo mùa hè mà không cần phải đắn đo.

Đứa trẻ sắp chào đời cũng đồng nghĩa gia tộc Arnault sẽ tiếp tục có thêm một "người thừa kế" mới. Antoine Arnault hiện là một trong những nhân vật quyền lực của hệ sinh thái LVMH, từng giữ vai trò CEO của Berluti và tham gia điều hành nhiều thương hiệu xa xỉ đình đám thuộc tập đoàn của cha mình. Cuộc hôn nhân giữa Natalia Vodianova và thái tử nhà LVMH vì thế từ khi bắt đầu luôn được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.

Mẹ bầu táo bạo trong số báo hè.

Với công chúng châu Á, Natalia Vodianova còn được biết đến nhiều hơn qua mối liên kết với BLACKPINK. Antoine Arnault là anh trai của Frédéric Arnault - bạn trai tin đồn nhiều năm của Lisa. Điều đó cũng khiến Natalia từng được cư dân mạng gọi vui là "chị dâu hụt" của nữ idol đình đám.

Hiện tại đang sống trong nhung lụa tại Paris, sở hữu tổ ấm nhìn thẳng ra tháp Eiffel và bước chân vào tầng lớp tinh hoa quyền lực nhất ngành công nghiệp xa xỉ, nhưng quá khứ của Natalia Vodianova lại từng là một câu chuyện cổ tích rất khác.

Trước khi trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới, Natalia lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tại Nga. Mẹ cô một mình nuôi ba người con, trong đó em gái bị bại não. Từ nhỏ, Natalia đã phải phụ mẹ bán trái cây ngoài chợ để kiếm sống.

Natalia bên chồng, bố chồng - tỷ phú Bernard Arnault và chị cả Delphine Arnault.

Tuổi thơ cơ cực ấy từng khiến Natalia mang mặc cảm sâu sắc về giai cấp khi bước chân vào thế giới thời trang hào nhoáng. Tuy nhiên, nhan sắc nổi bật cùng khí chất đặc biệt đã giúp cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các công ty người mẫu.

Từ một cô gái bán hàng rong tại Nga, Natalia sau đó trở thành một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới, xuất hiện dày đặc trên bìa Vogue , sải bước cho hàng loạt nhà mốt xa xỉ và được mệnh danh là thiên thần nước Nga.

Nhan sắc nữ siêu mẫu sính năm 1982 thời trẻ.

Trước khi xây dựng tổ ấm viên mãn hiện tại, nữ siêu mẫu từng trải qua cuộc hôn nhân với người chồng cũ Justin Portman và có ba người con lớn. Chặng đường gắn kết giữa Natalia và người thừa kế tập đoàn LVMH bắt đầu từ cái gật đầu đính hôn vào tháng 1/2020 bằng một bức ảnh selfie lãng mạn bên bờ biển, khoe khéo chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước xếp ngang tinh tế.

Đến tháng 6 cùng năm, cặp đôi chính thức hợp thức hóa mối quan hệ bằng một buổi lễ kết hôn ấm cúng và riêng tư tại tòa thị chính Paris. Thực tế, họ từng lên kế hoạch tổ chức một siêu đám cưới hoành tráng hơn, tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 thời điểm đó đã buộc cả hai phải hủy bỏ ngày vui trong mơ.

Trong một buổi trò chuyện sau đó, Natalia chia sẻ chiếc váy cưới được lấy cảm hứng từ biểu tượng Grace Kelly nhưng mang phong cách phóng khoáng, "rock and roll" của cô thậm chí còn chưa kịp hoàn thiện do các lệnh hạn chế đi lại khiến cô không thể đến thử đồ.

Hôn lễ giản dị của cặp đôi năm 2020

Mối lương duyên này từng được chính Antoine Arnault ví như một "chuyến tàu lượn siêu tốc tuyệt vời". Vị tỷ phú nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt Natalia trong một buổi chụp hình cho Louis Vuitton vào năm 2008, anh đã hoàn toàn choáng ngợp và sững sờ trước vẻ đẹp không thể định nghĩa cùng vầng hào quang đặc biệt toát ra từ cô.

Dù vậy, dư chấn từ cuộc ly hôn đầu tiên từng khiến Natalia e dè trong việc tái hôn. Thời gian đã chứng minh tình cảm giữa cô và Antoine vô cùng bền chặt, giúp cô vượt qua rào cản tâm lý để một lần nữa bước vào lễ đường.

Sắc vóc chân dài người Nga ở tuổi ngoài 40 và đã có 5 người con.

Một điểm đặc biệt khiến công chúng cảm phục ở Natalia Vodianova chính là sự tỉnh táo và quan điểm sống thực tế đối với vấn đề tài chính. Ngay cả khi kết hôn với con trai người giàu nhất thế giới, cô vẫn chủ động ký hợp đồng tiền hôn nhân một cách sòng phẳng.

Nữ siêu mẫu thẳng thắn bày tỏ rằng việc thảo luận trước mọi kịch bản có thể xảy ra khi xây dựng một mối quan hệ trọn đời là cách tốt nhất để giữ cho tình cảm luôn êm đẹp, loại bỏ những tranh chấp tiền bạc đau lòng để hôn nhân chỉ thuần túy tồn tại vì tình yêu thương.

Natalia - Antoine được nhận xét là cặp đôi có ngoại hình đẹp nhất nhà tỷ phú.

Hiện tại, Natalia cùng chồng và các con đang tận hưởng cuộc sống nhung lụa, thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với bối cảnh sống xa hoa hay danh xưng con dâu của đế chế thời trang hàng đầu, cô lại duy trì lối sống vô cùng tiết kiệm, đặc biệt là trong việc chi tiêu cho thời trang.

Natalia thừa nhận gia đình mình không shopping quá nhiều, chỉ tập trung vào những nhu cầu thực sự thiết yếu. Họ thường chỉ mua sắm đồ dùng cho cả năm một lần tại Mỹ với những món đồ cơ bản như vài chiếc quần jeans, vài chiếc áo sơ mi, một ít đồ giữ ấm và luôn giữ mọi thứ ở mức tối giản nhất.

Tư duy sống thực tế và thói quen tiết kiệm này vốn dĩ bắt nguồn từ quá khứ đầy gian truân của Natalia - một "nàng Cinderella đời thực" từng bốc dỡ từng thùng hoa quả trên phố để kiếm sống.

Từ một cô bé bán hàng rong nghèo khó năm nào, Natalia Vodianova của hiện tại không chỉ khẳng định vị thế một biểu tượng nhan sắc bất bại mà còn chuẩn bị chào đón người thừa kế tiếp theo cho gia tộc quyền lực nhất thế giới thời trang.

Gia đình nhỏ với 5 người con và sắp sửa chào đón 1 thành viên mới

Ảnh: Vogue, Internet