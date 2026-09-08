Chỉ đạo nóng tại dự án hơn 9.100 tỷ liên quan đến đại gia Xuân Trường

Dự án này được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho tỉnh và các vùng lân cận.

Chỉ đạo mới tại cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Thông tin từ báo Ninh Bình, ngày 7/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Tại một số vị trí trọng điểm trên tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và nghe chủ đầu tư báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư phần điều chỉnh dự án; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn.

Đoàn cũng nắm tình hình cung ứng vật liệu, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thi công Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Ảnh: Báo XD

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn bộ 217 ha phục vụ tuyến chính, tương ứng 25,3 km, đã được bàn giao, đạt 100% . Đối với các tuyến đường gom bổ sung, mặt bằng cơ bản đã hoàn thành; hiện còn một vị trí tại xã Yên Từ liên quan đến phần mộ đang được hoàn thiện thủ tục để di chuyển. Trong tổng số 10 khu tái định cư phục vụ dự án, 8 khu đã hoàn thành , 2 khu còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Giá trị thực hiện gói thầu xây dựng tuyến chính đạt hơn 2.071 tỷ đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng . Đến nay, toàn bộ khối lượng đắp cát nền đường đã hoàn thành; các hạng mục đắp đất nền và xử lý nền đất yếu cũng đã thực hiện phần lớn khối lượng.

Các nhà thầu đang đồng loạt thi công 12 cầu trên tuyến. Trong tổng số 19 hầm chui, 6 hầm đã hoàn thành, 9 hầm đang thi công , 4 hầm còn lại đang chờ đủ thời gian thí nghiệm cọc xi măng đất để chuyển sang bước thi công tiếp theo.

Đối với gói thầu hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng, công tác mở thầu đã hoàn tất và hiện đang được tổ chức xét thầu, làm cơ sở triển khai theo kế hoạch.

Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.690 tỷ đồng trong tổng số hơn 6.824 tỷ đồng vốn được bố trí. Riêng năm 2026, lũy kế giải ngân đạt hơn 639 tỷ đồng, tương đương 23,05% kế hoạch năm. Tuy nhiên, khối lượng vốn chưa giải ngân vẫn còn lớn, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương còn gần 1.200 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án tại nút giao Mai Sơn. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu phường Yên Thắng, xã Khánh Nhạc và các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận mốc giới ngay sau khi phần điều chỉnh được phê duyệt; khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng các tuyến đường gom và phạm vi bổ sung tại nút giao Mai Sơn.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án. Công tác thẩm định phải được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định, tạo cơ sở để sớm phê duyệt và triển khai các hạng mục bổ sung, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Về thi công và giải ngân vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, chủ động nguồn vật liệu và tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng chí yêu cầu các khối lượng hoàn thành phải được nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục thanh toán kịp thời, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh được kéo dài. Đồng thời, phấn đấu giải ngân một phần kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao cho dự án.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải đặt yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Tỷ phú Xuân Trường nhận gói thầu giá trị lớn nhất

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài 25,3km, đi qua các xã Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Trung, Khánh Thiện và phường Yên Thắng.

Điểm đầu của dự án kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn; điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Thiện.

Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/giờ. Tổng mức đầu tư trên 9.113 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tăng cường kết nối Ninh Bình với hệ thống giao thông liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình và các địa phương lân cận.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Tại dự án này, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường của đại gia Nguyễn Văn Trường đảm nhiệm gói thầu số 16 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình (không bao gồm điện chiếu sáng, an toàn giao thông và hệ thống phục vụ vận hành, khai thác). Đây là gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhất của dự án.

Gói thầu có giá trị 4.150 tỷ đồng , thấp hơn mức dự toán 4.177,4 tỷ đồng (khoảng 0,6%), thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường có trụ sở tại phường Tân Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo đăng ký doanh nghiệp, đến năm 2020, công ty có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là ngành nghề kinh doanh chính. Theo thông tin công khai cập nhật mới nhất, doanh nghiệp hiện có khoảng 4.000 lao động.

Đại gia Nguyễn Văn Trường còn được biết đến với hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Du lịch Hoa Lư, Công ty CP Bia Ninh Bình. Doanh nghiệp do ông Trường làm chủ được biết đến với hàng loạt dự án xây dựng, tôn tạo công trình văn hóa tâm linh và phát triển du lịch trên khắp cả nước.

Trong đó phải kể đến Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng; Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 15.000 tỷ đồng; Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng) 10.000 tỷ đồng; Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam cũ) 11.000 tỷ đồng...