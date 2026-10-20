Chỉ đạo mới nhất của Bộ Xây dựng tại dự án cao tốc nối 'rừng - biển' đầu tiên của Việt Nam, rút ngắn hơn 80km quãng đường di chuyển giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giai đoạn 1 dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang chậm tiến độ tại 3 dự án thành phần so với kế hoạch đã đề ra.

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Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư cũng như gỡ khó nguồn vật liệu nhằm mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 89,3% khối lượng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 89,3% khối lượng theo hợp đồng.

Trong đó, Dự án thành phần 1 (tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền) đạt 90%, chậm 3,2% so với kế hoạch; Dự án thành phần 3 (tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan có thẩm quyền) đạt 99%, chậm 1% so với kế hoạch; Dự án thành phần 2 (Ban Quản lý dự án Đường sắt) đạt 79%, đang chậm 2,24% so với kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng chỉ ra, tiến độ chậm trễ do thiếu nguồn vật liệu đá bê tông nhựa; thiếu hụt nhân công; thời tiết bất lợi; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị; công tác triển khai đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều hành giao thông và trạm dừng nghỉ còn chậm so với chỉ đạo của Bộ.

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân dự án đến thời điểm hiện tại đạt 27%, thấp hơn so với tỷ lệ bình mức bình quân chung của cả nước (62,9%).

Báo cáo chỉ rõ, hiện nguồn cung cấp vật liệu tại Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng nhu cầu. Dự án thành phần 2 hiện nay đang gặp khó khăn đối với nguồn vật liệu đá làm bê tông nhựa. Nguyên nhân do các mỏ đặc thù cấp cho dự án đang còn hạn chế về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho đá bê tông nhựa; đồng thời, các mỏ thương mại có trữ lượng thấp, công suất khai thác còn hạn chế.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Đồng thời, Bộ yêu cầu có các giải pháp tăng ca, bổ sung dây chuyền để đẩy nhanh tiến độ khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu đá bê tông nhựa, triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa bảo đảm tiến độ của dự án.

Với Dự án thành phần 1, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 9,5km còn lại, phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm với Dự án thành phần 2 để phát huy hiệu quả đầu tư và khai thác đồng bộ.

Trong đó, gói thầu số 2 đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục gia cố mái ta luy trước mùa mưa năm 2026; gói thầu số 3 (cầu Km30+000 và cầu Cửa Đông) đẩy nhanh tiến độ lao dầm, hoàn thiện hạng mục bản mặt cầu trước ngày 30/11 và các hạng mục còn lại (bờ bo, dải phân cách, vạch sơn) trước 10/12.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã thông xe, đưa vào khai thác 20km cao tốc vào cuối tháng 5/2025 (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Với Dự án thành phần 2, Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo nhà thầu thi công căn cứ khối lượng và thời gian thi công còn lại, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ lập lại ngay kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục đường găng đảm bảo tính khả thi, khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc, huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại khối lượng đã chậm, bảo đảm tiến độ.

Hạng mục hầm Phượng Hoàng khẩn trương tổ chức thi công khoa học để bù lại khối lượng đã chậm đối với hạng mục vỏ hầm, vòm ngược cửa Tây thuộc ống hầm phải, hoàn thành trước 10/12.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường nhân công và xe vận chuyển đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nền đường, gia cố ta luy phía cửa Đông và cửa Tây; triển khai thi công ngay các hạng mục cơ điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy phạm vi ống hầm trái.

Hạng mục cầu Cư San 9 khẩn trương bổ sung thêm thiết bị, nhân lực, tập kết đầy đủ vật liệu, tổ chức thi công hoàn thành hạng mục bản mặt cầu trước ngày 20/10; các cầu Km44+875, Km62+525 khẩn trương huy động nhân công thi công hạng mục đúc, lao lắp dầm, mố trụ cầu…

Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của Dự án thành phần 3 như hạng mục bê tông nhựa chặt thuộc phạm vi nút giao Vụ Bổn, hệ thống an toàn giao thông và xử lý sạt trượt tại đồi Km70+00; hoàn thiện các thủ tục liên quan làm cơ sở nghiệm thu đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán các khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện để kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao; phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Các ban quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục để triển khai ngay đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông trong quý IV năm nay.

Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Đắk Lắk phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trong tháng 10, làm cơ sở tổ chức triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ bảo đảm khai thác đồng bộ khi dự án hoàn thành.