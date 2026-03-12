Chị đại showbiz bị "cắm sừng", chồng thiếu gia lộ hàng loạt tin nhắn gạ gẫm gái trẻ gây sốc

Ngày 11/3, tờ các tờ báo hàng đầu Đài Loan đồng loạt đăng tải bằng chứng Hứa Nhã Quân - chồng MC Từ Hy Đệ - ngoại tình, gạ gẫm gái trẻ làm "sugar baby". Theo đó, 1 cô gái 20 tuổi đã tung hê hàng loạt tin nhắn riêng tư của mình với Hứa Nhã Quân. Người tố cáo cho biết Hứa Nhã Quân tiếp cận cô vào năm ngoái, giữa lúc gia đình vợ của thiếu gia này đang trải qua cú sốc lớn Từ Hy Viên ra đi đột ngột.

Hứa Nhã Quân mở màn bằng việc cảm ơn fan nữ đã bênh vực, thay gia đình nhà vợ anh bác bỏ nhiều thông tin sai sự thật trên MXH. Để chứng minh thân phận, Hứa Nhã Quân thậm chí gửi ảnh hiện trường đám tang của chị vợ Từ Hy Viên cho cô gái và căn dặn đối phương tuyệt đối đừng phát tán ra ngoài.

Không dừng lại ở đó, sau khi biết fan nữ là người Đài Loan (Trung Quốc) và đang học tập ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Hứa Nhã Quân liên tục đề nghị được gặp mặt, cùng ăn 1 bữa cơm riêng tư. Người tố cáo cho biết cô đã kiên quyết từ chối, dọa gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn tố cáo hành vi của Hứa Nhã Quân cho vợ anh. Sau khi bị cự tuyệt, Hứa Nhã Quân đã nổi giận chửi mắng cô gái trẻ thậm tệ rồi chặn liên lạc.

Hứa Nhã Quân bị tung tin nhắn gạ gẫm gái trẻ sau lưng vợ MC quốc dân. Ảnh: Sina.

Sự việc hiện gây ồn ào showbiz Hoa ngữ. Thực tế, đây không phải lần đầu Hứa Nhã Quân bị lộ chuyện tuyển bồ, phản bội vợ MC quốc dân. Trước đây, anh từng vô số lần bị chụp ảnh xuất hiện bên các cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Không chỉ dừng lại ở việc cặp kè, vị đại gia này còn bao nuôi, chi bộn tiền nâng đỡ sự nghiệp cho nhiều phụ nữ. Mika - thành viên nhóm nhạc Blackie's Teenager Club - từng chia sẻ rằng cô nhận được số tiền 10.000 TWD (35 triệu đồng) từ Hứa Nhã Quân để duy trì mối quan hệ tình nhân.

Theo các nguồn tin ở Cbiz, Hứa Nhã Quân đã có con riêng sau lưng Từ Hy Đệ. 1 người mẫu họ Khương, tên tiếng Anh là Ruby, khoảng 30 tuổi, người Chiết Giang (Trung Quốc) đã bí mật sinh được con trai cho Hứa Nhã Quân. Hiện tại, người mẫu họ Khương và con trai khoảng 6-7 tuổi sống trong biệt thự thuộc quyền sở hữu của Hứa Nhã Quân ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Tờ ETtoday cho biết Từ Hy Đệ hiểu rõ bản tính trăng hoa của chồng đại gia. Tuy nhiên, nữ MC không thể quản Hứa Nhã Quân, thậm chí bị nhà chồng khinh thường vì chỉ sinh được con gái. Chịu nhiều ấm ức, Từ Hy Đệ vẫn chung sống và bảo vệ chồng. Mỗi lần Hứa Nhã Quân bị tố lăng nhăng với gái lạ, nữ MC này đều phải lên tiếng bênh vực, phủ nhận chuyện chồng có người khác.

Hứa Nhã Quân thường xuyên tiệc tùng cùng các cô gái trẻ khác nhau. Ảnh: China Times.

Thiếu gia này được cho biết đang bao nuôi nhân tình ở Thượng Hải (Trung Quốc) và đã có con riêng sau lưng Từ Hy Đệ. Ảnh: Sina.

Từ Hy Đệ (Tiểu S) là em gái của cô minh tinh Từ Hy Viên. Cô cũng được biết đến là chị đại, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Từ Hy Đệ kết hôn với Hứa Nhã Quân năm 2005. Hứa Nhã Quân là đại gia trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh thực phẩm. Anh có xuất thân gia thế tại Đài Loan (Trung Quốc). Cha và anh trai của Hứa Nhã Quân đều là bác sĩ, còn mẹ là luật sư. Theo tờ China Times, cuộc hôn nhân của Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân không được nhà trai chấp thuận. Hứa Nhã Quân vốn được sắp xếp cưới cô gái học thức cao. Nhưng vì Từ Hy Đệ mang thai, Hứa Nhã Quân phải từ hôn, cưới nữ MC làm vợ.

Sau khi cưới, cuộc hôn nhân của Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân không hề viên mãn. Nam doanh nhân không chỉ có thói trăng hoa giống anh rể cũ Uông Tiểu Phi, mà còn vũ phu. Từ Hy Đệ cũng không được lòng nhà chồng trước khi cưới cộng với việc không sinh được con trai khiến cô càng khó sống. Nữ nghệ sĩ bị gia tộc họ Hứa ghẻ lạnh, coi thường do chỉ sinh được 3 con gái.

Từ Hy Đệ có cuộc hôn cay đắng, sóng gió với thiếu gia họ Hứa. Ảnh: China Times.

Nguồn: Sina, China Times