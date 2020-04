Chi cục trưởng Thi hành án TP. Thanh Hóa chết oan vì mâu thuẫn ghen tuông của vợ chồng doanh nghiệp?

Mâu thuẫn, ghen tuông dẫn đến vụ án mạng



Ngày 22/4, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến cái chết của 2 người trên địa bàn gây rúng động dư luận gồm 1 người là Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa Đặng Phạm Viên và ông Trần Xuân Minh kinh doanh chế tác vàng, chồng của giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Sau cái chết rúng động của ông Viên và ông Minh sau 1 bữa ăn trưa, cơ quan công an xác định, trong rượu mà 2 người này uống có chất độc Cyanua. Đây là loại chất độc cực mạnh có thể khiến 1 người lớn tử vong tức khắc khi uống vào hoặc ngộ độc khi hít phải.

Nguyên nhân của vụ án trên được công an nhận định là do mâu thuẫn giữa ông Minh với vợ là chị Lê Thị Phương (SN 1982, GĐ Công ty Bất động sản Á Âu).

Cụ thể, công an xác định thời gian gần đây ông Trần Xuân Minh thường xảy ra mâu thuẫn với vợ. Một phần do 2 vợ chồng ông Minh làm ăn thua lỗ, nợ số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Minh cũng thường xuyên nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Nhiều lần ông Minh đã bộc lộ ý định dọa giết vợ mình.

Nhiều người tập trung theo dõi cơ quan công an làm việc tại nhà số 50 đường Quang Trung, là nhà riêng và là tiệm vàng của vợ chồng ông Minh.

"Anh Minh nhiều lần nói với vợ: Làm nghề kinh doanh vàng có nhiều hóa chất, chỉ cần uống một chút đến cổ họng là chết ngay, không đau đớn gì", báo cáo kết quả điều tra của cơ quan công an nêu.

Khoảng 17h15' ngày 19/4, ông Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến trụ sở công ty Á Âu. Do có vợ làm tại công ty và từng mang rượu đến cho mọi người trong công ty uống nhiều lần nên ông Minh dễ dàng vào trụ sở công ty mà không bị ai nghi ngờ gì.

Sau khi vào trụ sở công ty, ông Minh đổ 2 lít rượu mình mang theo vào bình rượu inox loại 5 lít để lại công ty rồi đi về nhà.

Trong 2 lít rượu mà ông Minh mang theo đã được pha sẵn với chất độc Cyanua. Mục đích để ông Minh đầu độc vợ mình cùng mọi người trong công ty. Tuy nhiên, bình rượu này sau đó được đưa ra mời khách trong bữa cơm trưa hôm sau khiến 1 vị khách lạ tử vong oan và 2 người khác ngộ độc nặng.

Trụ sở Công ty Bất động sản Á Âu đóng cửa im lìm sau vụ việc.

Uống chất độc tự sát khi kế hoạch đầu độc bị bại lộ

Khoảng 12h20' ngày 20/4, 6 người đến trụ sở công ty Á Âu để ăn cơm trưa gồm: ông Viên, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, Chủ tịch HĐQT công ty Á Âu, Lê Chiến Th. (SN 1984; trú TP. Thanh Hóa), Lê Thị H. (SN 1985, trú TP. Thanh Hóa), Trương Thị X. (SN 1988, trú TP. Thanh Hóa) và bà Phương (vợ ông Minh).

Tại bữa cơm trưa này, mọi người rót rượu từ bình inox ra bát để uống. Ông Viên, ông Thọ, chị X. uống trước thì có dấu hiệu của trúng độc ngay tức khắc. Cả 3 người lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ông Viên đã tử vong. Riêng ông Thọ và chị X. được cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Phương nghĩ ngay đến việc chồng đã đầu độc mọi người nên gọi điện thoại về báo tin cho vợ chồng cô chú của mình ở nhà.

Thời điểm này, ông Minh đang ăn cơm uống rượu cùng vợ chồng cô chú của bà Phương và 2 người khác.

Khi cô chú nghe điện thoại, ông Minh liền hỏi "ai điện, có việc gì?" thì cô chú nói: "Có tật giật mình à?". Nghe thấy vậy, ông Minh rời mâm cơm đi xuống tầng 3 nơi để hóa chất rồi uống 1 cốc chất độc đã pha sẵn.

Khi cô chú xuống thì phát hiện ông Minh nằm gục tại phòng ngủ. Mọi người liền đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Test nhanh mẫu rượu mà ông Viên đã uống, công an xác định trong rượu có chất độc Cyanua (HCN). Công an nhận định, do mâu thuẫn vợ chồng nên ông Minh đã nảy sinh ý định đầu độc vợ cùng mọi người ở Công ty Á Âu. Khi bị phát hiện, ông Minh đã uống chất độc để tự sát.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội "Giết người" để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.