Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị trần tình về sai phạm hơn 1 tỷ đồng của cơ quan

Liên quan đến hàng loạt sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị , ngày 14/9, PV Dân Việt đã làm việc với ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu.

Do chủ quan?

Ông Tý xác nhận, cơ quan đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Trị hơn 1 tỷ đồng. Đó là tiền Chi cục Kiểm lâm để xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách, xây dựng, bị Thanh tra tỉnh phát hiện, thu hồi.

Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị khẳng định, hàng loạt sai phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng ở cơ quan mình là do chủ quan và khách quan, không có chuyện tư túi cá nhân. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Ông Tý thừa nhận, các khoản thanh toán làm 3 vách ngăn kính phòng làm việc khu D, Trạm kiểm lâm Đông Hà với số tiền 34,7 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ làm 2 vách ngăn, số tiền thanh toán vượt thực tế 15 triệu đồng.

Thanh toán tiền làm vách ngăn nhôm kính và thay kính cửa các phòng làm việc của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm với diện tích 45m2, số tiền 71,8 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ làm vách ngăn nhôm kính diện tích 10m2, không thay kính cửa các phòng làm việc, số tiền thanh toán vượt gần 62 triệu đồng.

Theo ông Tý, trụ sở Chi cục Kiểm lâm xây dựng từ lâu, đã xuống cấp. "Mỗi lần xảy ra hư hỏng, Chi cục gọi thợ đến sửa chữa, có lúc sửa điện, lúc sửa nước, lại có lúc sơn, chống thấm dột, thay vách kính…, sau đó thanh toán cho thợ luôn" - ông Tý cho hay.

Tuy nhiên, để đúng quy định Nhà nước, kế toán của Chi cục phải lập hồ sơ, chứng từ thanh toán... Vì chủ quan và muốn nhanh gọn nên kế toán Chi cục đã gộp toàn bộ chi phí sửa chữa nhỏ thành 2 khoản sửa chữa lớn là thay vách kính, vì vậy mới xảy ra sai phạm .

"Nếu liệt kê, làm thủ tục từng món sửa chữa nhỏ thì số tiền sẽ khớp, nhưng kế toán muốn nhanh gọn nên nâng số lượng, giá trị làm vách kính để bù vào các khoản chi sửa chữa nhỏ. Vì vậy, khi kiểm tra thực tế thì khối lượng làm vách kính ít hơn so với chứng từ" - ông Tý giải thích.

Bản tin kiểm lâm tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)

Về khoản thanh toán in bản tin kiểm lâm năm 2019 và 2020 vượt 160 triệu đồng, ông Tý cho biết, Chi cục ký hợp đồng với Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên - Huế để in bản tin kiểm lâm , 1 năm in 12 số. Nhưng vì số lượng tin, bài ít nên Ban Biên tập bản tin kiểm lâm của Chi cục quyết định gộp 2 tháng in 1 số (1 năm 6 số), đồng thời tăng số trang trong mỗi bản tin từ 24 trang lên 28 trang và đổi giấy in chất lượng cao, màu đẹp hơn. Vào các ngày kỷ niệm ngành kiểm lâm (28/11), ngày kiểm lâm Việt Nam (21/5), ngày kiểm lâm Quảng Trị (10/6) đều tăng số lượng mỗi bản tin.

Vì vậy, theo tính toán của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, số tiền thanh toán cho công ty in ấn vượt 160 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ vượt 90 triệu đồng. Số tiền này dùng để linh động bồi dưỡng cho 10 người trong ban biên tập bản tin.

"Lẽ ra, khi thay đổi việc in ấn bản tin thì phải sửa hợp đồng với công ty in ấn, nhưng anh em Chi cục chủ quan nên để nguyên" - ông Tý cho hay.

Sợ mất vốn?



Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị còn 3 khoản sai phạm khác là chi phí tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng chủ rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Hướng Hoá với tổng số tiền 50 triệu đồng; chi thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và chủ rừng để tổ chức diễn tập tại 4 địa phương; thanh toán kinh phí cho 18 lớp tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng với số tiền 270 triệu đồng. Các khoản này thanh toán vào tháng 11 và 12/2020 nhưng trên thực tế chưa thực hiện tập huấn, diễn tập.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra sai phạm về quản lý ngân sách, xây dựng với số tiền phải thu hồi hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Giải thích 3 khoản chi sai này, ông Tý cho biết, nguồn vốn thực hiện các lớp tập huấn, diễn tập trên là vốn Trung ương hỗ trợ. Nguồn vốn này về đến Chi cục vào khoảng giữa tháng 8. Sau khi hoàn các thành thủ tục, chuẩn bị tập huấn, diễn tập thì xảy ra mưa lũ liên tục nên không tổ chức được. Theo nguyên tắc, khi chưa thực hiện thì không thể thanh toán.

Nhưng vì sợ bị thu hồi vốn (nguồn vốn Trung ương phải thanh toán trước 31/12 hàng năm, nếu không sẽ bị thu hồi) nên Chi cục đã họp ban lãnh đạo, các trưởng phòng, bộ phận chuyên môn, quyết định lập hồ sơ, nghiệm thu thanh toán, rút tiền về tài khoản tạm giữ của cơ quan, chờ khi có điều kiện sẽ tập huấn, diễn tập sau. Thế nhưng, quý 1 và 2/2021 do dịch Covid-19 nên Chi cục chưa tổ chức tập huấn, diễn tập, sau đó Thanh tra tỉnh phát hiện.

Ông Tý khẳng định, dù có sai phạm nhưng do yếu tố khách quan, không hề có tư túi.

"Sau khi Thanh tra phát hiện sai phạm, cùng với số tiền còn trong tài khoản tạm giữ, Chi cục đã huy động tiền của anh em trong cơ quan để khắc phục. Sai phạm lần này là bài học lớn với tôi và ban lãnh đạo Chi cục trong việc quản lý thu, chi ngân sách" - ông Tý nói.

Với những sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót và tồn tại mà Thanh tra đã chỉ rõ.

Ông Hồ Xuân Hoè - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phải họp cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của đơn vị để làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan, báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét xử lý nghiêm.