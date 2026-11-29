Từ ngày 1/12/2026, quy định mới của Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với nhóm đối tượng này sẽ chính thức có hiệu lực.

Chỉ còn vài ngày nữa, bước sang tháng 12/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sẽ chính thức được áp dụng. Trong đó, đáng chú ý là chính sách trợ cấp dành cho một nhóm người từng tham gia kháng chiến, nay đã ở tuổi cao.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 1/12 tới đây, Nghị định 388/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 13/10/2026, sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị định là quy định về mức hưởng trợ cấp hằng tháng, tương ứng 1,08 triệu đồng theo mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành.

Những ai được hưởng trợ cấp 1,08 triệu đồng mỗi tháng?

Cụ thể, tại Điều 1 Nghị định 388/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng khoản trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Trong khi đó, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2026. Như vậy, khoản trợ cấp hằng tháng dành cho nhóm đối tượng kể trên tương ứng 1,08 triệu đồng, tức gần 13 triệu đồng mỗi năm.

Trên thực tế, cách tính trợ cấp bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được Chính phủ quy định trước đó tại Nghị định 344/2025/NĐ-CP. Nghị định mới tiếp tục duy trì cách tính này, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người dân.

Vậy cụ thể, những ai thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách?

Theo Văn bản hợp nhất số 12/2026/VBHN-NĐ-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 2/11/2026, chính sách áp dụng đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975, tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Đây là những người từng tham gia các tổ chức thanh niên xung phong tại cơ sở, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như làm giao liên, dẫn đường, chăm sóc và bảo vệ cán bộ cách mạng, tải thương, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men hay xây dựng đường sá phục vụ kháng chiến.

Độ tuổi tham gia lực lượng này khi đó phổ biến từ 16 đến 30 tuổi. Trong một số trường hợp đặc biệt, người tình nguyện tham gia có thể dưới 16 tuổi nhưng không dưới 14 tuổi.

Như vậy, sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi cuộc kháng chiến kết thúc, những người thuộc lực lượng này hiện đều đã bước vào tuổi cao. Tuy nhiên, để được hưởng khoản trợ cấp hằng tháng, người dân còn phải đáp ứng các điều kiện về khả năng lao động, hoàn cảnh sống và những điều kiện khác theo quy định.

Ngoài trợ cấp hằng tháng, còn có những quyền lợi nào?

Bên cạnh khoản trợ cấp hằng tháng, Nhà nước còn có nhiều chính sách khác dành cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và thân nhân của họ.

Theo quy định được Bộ Nội vụ tổng hợp tại Văn bản hợp nhất số 12/2026/VBHN-NĐ-BNV, mức trợ cấp một lần được xác định dựa trên thời gian thực tế tham gia lực lượng.

Cụ thể, người có thời gian tham gia không quá 2 năm được hưởng 2,5 triệu đồng. Từ năm thứ ba trở đi, cứ mỗi năm tham gia sẽ được cộng thêm 800.000 đồng. Trường hợp tham gia thành nhiều đợt, không liên tục, thời gian hoạt động được cộng dồn để tính hưởng chế độ.

Ngoài ra, người lo mai táng cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam thuộc diện được hưởng chế độ theo quy định cũng được giải quyết trợ cấp mai táng.

Đáng chú ý, Nghị định 388/2026/NĐ-CP còn bổ sung quy định chuyển tiếp đối với một số trường hợp thanh niên xung phong đã qua đời từ ngày 20/11/2017 đến trước ngày 1/12/2026, chưa được giải quyết trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để giải quyết chế độ mai táng.

Thân nhân của những người này có thể lập hồ sơ đề nghị xem xét hưởng trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Người dân cần làm gì để được nhận trợ cấp?

Không chỉ quy định về mức hưởng, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12 tới đây còn sửa đổi, bổ sung quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, người đề nghị hưởng chính sách có thể nộp một bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú thông qua ba hình thức: nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, đối với những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành và được kết nối, chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu người dân cung cấp lại.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có 5 ngày làm việc để kiểm tra, rà soát và tổ chức xét duyệt đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ. Kết quả sau đó được công khai tại địa phương trước khi hồ sơ được chuyển lên cơ quan chuyên môn về nội vụ cấp tỉnh để thẩm định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phải hoàn thành việc thẩm định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định để ban hành quyết định hưởng trợ cấp.

Đáng chú ý, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, UBND cấp xã nơi người dân đăng ký thường trú có trách nhiệm tổ chức chi trả theo quy định.

Việc hoàn thiện các quy định về hồ sơ, thủ tục và thời hạn chi trả sẽ tạo thêm điều kiện để những người từng tham gia kháng chiến tiếp cận chính sách an sinh. Đặc biệt, với những người tuổi cao, không còn khả năng lao động và thiếu nơi nương tựa, khoản trợ cấp hằng tháng là nguồn hỗ trợ thiết thực để trang trải các chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống.