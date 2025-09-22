Chỉ còn hơn 1 ngày để bầu chọn: Những giải thưởng đang "gây bão" với hàng chục nghìn lượt vote

Thời gian đóng cửa bầu chọn đang đến rất gần khi chỉ còn hơn một ngày nữa, khiến cộng đồng và các doanh nghiệp đang nỗ lực tối đa để giành được những lượt bình chọn cuối cùng cho các hạng mục giải thưởng uy tín. Cuộc đua bầu chọn hiện đang diễn ra vô cùng quyết liệt với tổng số lượt bình chọn đã vượt qua con số hàng trăm nghìn.

Trong hạng mục Smart Choice Awards, giải thưởng "Thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc" đang chiếm vị trí dẫn đầu với con số ấn tượng khoảng 120.000 lượt bình chọn. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng Việt Nam đối với các thiết bị công nghệ phục vụ đời sống hàng ngày.

Tương tự, hạng mục Innovative Choice Awards cũng ghi nhận sự chú ý lớn từ cộng đồng với giải thưởng "Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp" đang dẫn đầu với hơn 81.000 lượt bình chọn. Con số này phản ánh rõ nét tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Trong khi đó, tại hạng mục Consumer Finance Awards, giải thưởng "Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc" đang giữ vững vị trí số một với hơn 15.000 lượt bình chọn. Mặc dù con số này thấp hơn so với các hạng mục công nghệ, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đối với các sản phẩm tài chính được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hạng mục Car Choice Awards cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể với giải thưởng "Nội dung của năm" đạt khoảng 120.000 lượt bình chọn, ngang bằng với hạng mục công nghệ. Đặc biệt, tại hạng mục Better List xuất hiện tình huống hiếm thấy khi hai giải thưởng "Tai nghe đáng mua giá hợp lý" và "Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc" cùng dẫn đầu với khoảng 52.000 lượt bình chọn mỗi giải.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những con số bình chọn từ cộng đồng hiện tại chưa phải là kết quả cuối cùng của các giải thưởng. Theo quy định của ban tổ chức, kết quả chung cuộc sẽ được tính toán dựa trên công thức kết hợp giữa điểm bình chọn từ cộng đồng và điểm đánh giá từ Hội đồng chuyên môn với tỷ lệ chấm theo quy định. Việc kết hợp hai yếu tố này nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan và chuyên môn trong việc lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ thực sự xuất sắc.

Với thời gian đóng bình chọn vào lúc 0h ngày 22-9, nghĩa là chỉ hơn một ngày còn lại, cuộc đua bầu chọn hứa hẹn sẽ còn những biến động thú vị khi các doanh nghiệp và cộng đồng đang nỗ lực tối đa cho những giờ phút cuối cùng để giành được sự ủng hộ từ người tiêu dùng.