Chỉ còn dầu đủ dùng trong 50 ngày, quốc gia láng giềng Việt Nam gấp rút 'xin phép' Mỹ gia hạn mua dầu Nga

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết nước này đã chính thức đề nghị Mỹ gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt, nhằm tiếp tục nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Theo quy định trước đó, lệnh miễn trừ của Mỹ cho phép các quốc gia mua và vận chuyển dầu Nga có hiệu lực từ ngày 12/3 đến 11/4, áp dụng cho cả dầu thô và các sản phẩm tinh chế. Biện pháp này được Washington ban hành nhằm giảm áp lực nguồn cung trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, đến ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có gia hạn hay không. Dù vậy, giới chức Philippines tỏ ra lạc quan về khả năng cơ chế này sẽ tiếp tục được kéo dài, nhằm tránh gây cú sốc nguồn cung và giá cả.

“Chúng tôi đang chờ phản hồi, nhưng rất hy vọng sẽ có thêm cơ hội này,” bà Garin nói tại một cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Philippines đã chuẩn bị các phương án thay thế trong trường hợp đề xuất không được chấp thuận.

Philippines hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu, trong đó khoảng 30% lượng dầu thô phải đi qua eo biển Hormuz – khu vực đang chịu nhiều rủi ro địa chính trị. Phần còn lại chủ yếu đến từ các nhà máy lọc dầu châu Á, vốn cũng phụ thuộc vào nguồn dầu từ Trung Đông.

Trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, giá nhiên liệu tại Philippines đã tăng mạnh. Giá các mặt hàng thiết yếu như dầu diesel tại các trạm xăng thậm chí ghi nhận mức tăng gấp đôi trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên nền kinh tế và đời sống người dân.

Để giảm thiểu rủi ro, Manila đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung. Bên cạnh Nga, nước này đang tìm kiếm thêm các đối tác từ Nam Mỹ như Colombia và Argentina, cũng như các nguồn cung từ Canada và Mỹ. Ngoài ra, các nhà cung cấp gần hơn như Brunei và Ấn Độ cũng nằm trong danh sách cân nhắc.

Đại sứ Philippines tại Mỹ, ông Jose Manuel Romualdez, cho biết khả năng gia hạn là khá cao khi nhiều quốc gia khác cũng đã đưa ra đề nghị tương tự. “Chúng tôi chỉ cần cung cấp thêm thông tin về khối lượng và thời gian cho phía Mỹ,” ông nói.

Theo Bộ Năng lượng Philippines, vấn đề an ninh năng lượng hiện nay không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể kéo dài trong thời gian tới. Điều này buộc quốc gia Đông Nam Á phải chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược cung ứng linh hoạt và bền vững.

Hiện tại, Philippines cho biết lượng dự trữ dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 50 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, việc đảm bảo nguồn cung ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

Theo CNA