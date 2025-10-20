Chỉ có thể là Trung Quốc: Vừa ra mắt ô tô có khả năng lội nước chưa từng có, băng qua sông sâu với dòng chảy 5-10km/h, nhận ngay 10.000 đơn đặt hàng

Mẫu xe Jetour Zongheng G700 mới đây đã hoàn tất hành trình dài gần 1,2 km vượt sông Trường Giang, dòng sông lớn nhất châu Á, với vận tốc trung bình 7 km/h, giữa dòng chảy mạnh từ 5 đến 10 km/h, trước khi cập bến tại bến phà Nam Long.

Không giống những mẫu xe lội nước vốn phải chỉnh sửa riêng, Zongheng G700 là mẫu SUV hybrid hạng sang được sản xuất hàng loạt với mục tiêu sử dụng cả trên đường bộ lẫn địa hình hiểm trở. Chiếc xe gây ấn tượng nhờ phần thân vỏ liền khối, không có lỗ hở và được sơn phủ kín, giúp ngăn nước xâm nhập trong quá trình vượt sông.

Jetour Zongheng G700 trong "màn trình diễn" lội nước.

Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống lưu thông khí chủ động, cùng với bộ truyền động silicon carbide điện áp cao 800V, cung cấp nguồn năng lượng mạnh mẽ và ổn định ngay cả trong điều kiện ngập nước. Bộ con quay hồi chuyển 6 trục hoạt động liên tục giúp xe giữ cân bằng hoàn hảo, tránh bị lật hoặc nghiêng khi bị dòng nước xiết tác động.

Về sức mạnh, Zongheng G700 sử dụng động cơ hybrid 2.0TD công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 340 Nm, kết hợp với hệ dẫn động DHT 2 cấp, mô-tơ điện P4 và bộ pin kép 4C. Tổng công suất đạt tới 751 mã lực, mô-men xoắn 795 Nm, giúp xe di chuyển tối đa 1.400 km chỉ với một lần sạc đầy và đổ nhiên liệu.

Jetour Zongheng G700 có giá bán trước từ 349.900 đến 429.900 nhân dân tệ.

Nếu như trước đây những mẫu xe lưỡng dụng nổi tiếng như WaterCar Panther (Mỹ) từng gây tiếng vang khi đạt tốc độ hơn 70 km/h trên mặt nước, thì Jetour Zongheng G700 lại ghi dấu ấn ở khả năng bền bỉ và vận hành thực tế trên địa hình phức tạp như sông Trường Giang, nơi có độ sâu từ 15 đến 20 mét và dòng chảy biến động khó lường.

Điều đáng nói là đây không phải nguyên mẫu thử nghiệm mà là xe thương mại thực sự. Ngay sau màn trình diễn này, Jetour đã nhận về hơn 10.000 đơn đặt hàng, biến G700 trở thành biểu tượng mới của dòng xe off-road kiêm lưỡng dụng dân dụng. Xe còn tích hợp hệ thống điều khiển thông minh do Huawei phát triển, giúp người lái xử lý các tình huống phức tạp trong hành trình. Jetour có 4 phiên bản, với giá bán trước dao động từ 349.900 đến 429.900 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng - 1,6 tỷ đồng).

Jetour là thương hiệu con thuộc Tập đoàn Chery, hãng xe nội địa Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm, Chery đã bán được 2 triệu xe, trong đó có 936.000 xe xuất khẩu. Đáng chú ý, trong 5 tháng liên tiếp, hãng đều xuất khẩu trên 100.000 xe/tháng, một kỷ lục đối với ngành ô tô Trung Quốc.

Tháng trước, Chery cũng đã lên sàn chứng khoán Hong Kong với thương vụ IPO trị giá 1,2 tỷ USD - lớn nhất tại thị trường này trong năm 2025. Trong đó, 35% nguồn vốn huy động được dành cho nghiên cứu phát triển công nghệ mới, bao gồm phương tiện điện thông minh, hệ thống lái tự động và các mẫu xe đa dụng phục vụ thị trường nội địa lẫn quốc tế.