Vừa qua, tập 12 của Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng với khách mời tham gia là Quang Hùng MasterD, Huỳnh Lập và Uyển Ân. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời khiến không khí tập mới nhất thêm phần rộn ràng. Nếu như Huỳnh Lập thể hiện sự hoạt ngôn và "miếng" nào cũng đỡ được thì Quang Hùng MasterD cho thấy sự dễ thương nhưng không kém phần quyết liệt ở từng trò chơi.

Là khách mời nữ duy nhất trong tập này nhưng Uyển Ân cho thấy bản thân không thể xem nhẹ. Ở trò đu dây đối đầu với Trấn Thành, nữ diễn viên đã dùng hết sức lực lẫn mưu mẹo để làm khó anh trai đến cuối cùng. Từ dùng chân đạp đến bóp nhéo Trấn Thành không nương tay, Uyển Ân được dàn cast đánh giá là "khắc tinh của Trấn Thành". Dù quyết liệt là vậy nhưng đến phần xé bảng tên, có một chi tiết nhỏ của Uyển Ân khiến khán giả tấm tắc thay Trấn Thành vì có em gái "đáng đồng tiền bát gạo".

Uyển Ân tinh tế kéo áo che "bé mỡ" của Trấn Thành. Clip: Running Man Vietnam

Theo đó, Trấn Thành bất ngờ bị Quân A.P và Liên Bỉnh Phát đồng loạt "dí" để xé bảng tên. Từ xa, Uyển Ân phát hiện cảnh vật vã của anh trai và ngỏ ý xin được thực hiện trọng trách xé bảng tên Trấn Thành. Dù đang muốn loại anh trai ngay lập tức nhưng khi thấy "bé mỡ" của Trấn Thành lộ rõ trước máy quay, Uyển Ân năn nỉ Quân A.P và Liên Bỉnh Phát khoan hẳn tiếp tục mà hãy che chắn vòng 2 của Trấn Thành trước. Sau đó, nữ diễn viên còn cố gắng kéo phần áo ngắn cũn cỡn để che chiếc bụng của anh trai.

Khoảnh khắc này vừa lên sóng khiến khán giả không khỏi bật cười. Đây không phải lần đầu tiên "bé mỡ" của Trấn Thành được phơi bày trên truyền hình. Trước đó, Trấn Thành đã lộ bụng trong một trò chơi ở hồ bơi, và khoảnh khắc này trở nên viral hơn khi ống kính bắt trọn biểu cảm kinh ngạc của Diệu Nhi khi nhìn thấy vòng 2 của Trấn Thành.

Vì vậy, khi so sánh phản ứng trái lập của Uyển Ân và Diệu Nhi, cư dân mạng liền đồng loạt bình luận: "Chỉ có em gái mới giữ thể diện cho Trấn Thành mà thôi!".

Dù xé bảng tên kịch tính nhưng Uyển Ân vẫn không quên giữ hình ảnh cho anh trai. Ảnh: Running Man Vietnam

Màn lộ bụng của Trấn Thành và phản ứng khác biệt giữa em ruột và em xã hội. Ảnh: Running Man Vietnam

Từ sau khi thừa nhận đang tăng cân, Trấn Thành liên tục trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Với nghệ sĩ, việc bị soi vóc dáng thường là câu chuyện nhạy cảm nhưng Trấn Thành lại chọn một hướng đi rất riêng, biến chính điều đó thành chất liệu hài hước, khiến mọi câu chuyện xoay quanh ngoại hình trở nên nhẹ nhàng hơn. Bằng chứng thể hiện qua việc dù liên tục bị dìm ở Running Man nhưng Trấn Thành vẫn rất thoải mái, thậm chí còn tự dùng "chiếc bụng mỡ" của mình làm content.

Ở tập 12, khi cố gắng giữ bảng tên của mình, Trấn Thành đã lột cả áo và tháo chạy. Khoảnh khắc nam đạo diện lộ body nhanh chóng được khán giả chia sẻ rôm rả. Điều đáng nói là chính Trấn Thành cũng không hề tránh né khoảnh khắc này. Trái lại, anh còn chủ động đăng lại hình ảnh và hài hước bình luận: "Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!". Cách tự trêu mình là "nồi thịt kho" đầy duyên dáng của nam MC nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực, từ một khoảnh khắc dễ gây ngại ngùng thành tiếng cười lan tỏa trên mạng xã hội.

Chiếc bụng của Trấn Thành trở thành content xuyên suốt các tập Running Man Vietnam. Ảnh: FBNV