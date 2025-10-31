Chỉ chờ cặp đôi Việt này tái hợp là tung hoa ăn mừng: Nhà gái từng bị cả nước mắng té tát, giờ cứ thấy là yêu

Trong số các phim Việt đang chiếu ở thời điểm hiện tại, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là cái tên thu hút nhiều sự chú ý bậc nhất. Một trong những lý do khiến khán giả phải theo dõi bộ phim từng tập một, đó là các diễn biến hấp dẫn trong câu chuyện hôn nhân của cặp đôi nhân vật Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng).

Ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Lam được xây dựng là cô gái vô tư, nhõng nhẽo, là kiểu phụ nữ "bánh bèo" điển hình. Trong khi đó, Toàn là anh chàng chính trực, chân thành và sống đầy trách nhiệm. Lam và Toàn đều bị thu hút bởi những nét tính cách tốt đẹp của nhau rồi tiến tới hôn nhân.

Sự vô tư quá mức của Lam từng vô tình khiến cho Toàn chịu những tổn thương.

Dẫu vậy, việc Lam quá mức vô tư đến mức có những khi trở nên vô tâm, trong khi Toàn phải gồng gánh quá nhiều áp lực đã dẫn đến việc mái ấm nhỏ của họ rạn nứt. Thậm chí, bởi không thể dung hòa những mâu thuẫn, đặc biệt là từ sau khi mất con, hai người đã ký vào đơn ly hôn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ ngừng yêu. Sau khi Toàn rời đi, Lam mới dần hiểu rõ lòng mình, nhận ra cô còn yêu Toàn nhiều thế nào. Bên cạnh đó, nhờ những lời khuyên chân thành từ Mỹ Anh (Phương Oanh) và cô Hòa (Tú Oanh), Lam nhìn thấy những thiếu sót của bản thân, hiểu rằng mình cần phải trưởng thành hơn.

Cảnh nhân vật Lam vừa ăn vừa khóc khi chồng rời đi gây xúc động cho người xem.

Lam từng là nhân vật nhìn thôi cũng khiến khán giả khó chịu. Thế nhưng bây giờ, người xem đã có cái nhìn khác về cô.

Trước đây, sự vô tâm của nhân vật Lam khiến khán giả xem Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cực kỳ khó chịu. Thế nhưng bây giờ khi mà Lam đã trở nên tốt hơn, thể hiện sự dứt khoát với Lâm - nam đồng nghiệp trẻ tuổi thích mình, mọi người lại mong cô và Toàn sẽ sớm gương vỡ lại lành.

Lam vạch rõ giới hạn với Lâm.

Khán giả xem phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh mong Lam và Toàn sẽ sớm gương vỡ lại lành, một lần nữa sống hạnh phúc bên nhau.

Thực tế, đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi mà Toàn cho thấy bản thân vẫn rất quan tâm đến Lam. Anh mua bếp cho cô, còn chu đáo đặt cả miếng lót. Về phần Lam, cô bắt đầu tìm cách kéo chồng trở lại bên mình. Những lần ghen tuông, lo sợ của cô nàng về viễn cảnh Toàn sẽ có người khác khiến người xem cảm thấy vô cùng dễ thương.