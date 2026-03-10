Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại: Cách làm hộ chiếu online 2026 và nhận tận nhà nhiều người chưa biết

Trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính đang được số hóa, việc làm hộ chiếu trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và xếp hàng chờ đợi, người dân hiện có thể đăng ký làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính. Thậm chí, sau khi hoàn tất hồ sơ và thanh toán lệ phí, hộ chiếu còn có thể được gửi về tận nhà qua đường bưu điện.

Ảnh minh họa

Làm hộ chiếu online là gì và cần điều kiện gì?

Làm hộ chiếu online là hình thức công dân đăng ký cấp mới hoặc cấp lại hộ chiếu phổ thông thông qua hệ thống trực tuyến của cơ quan chức năng. Thủ tục được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thay vì nộp hồ sơ trực tiếp như trước.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, để thực hiện thủ tục này, công dân cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản. Trước hết, người làm hộ chiếu phải có căn cước công dân 12 số còn giá trị, có thể là loại gắn chip hoặc không gắn chip. Ngoài ra, người dân cần sở hữu tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để đăng nhập hệ thống và xác thực thông tin.

Một yêu cầu khác là số điện thoại sử dụng phải là sim chính chủ, được đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip, nhằm phục vụ quá trình xác minh và khai hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, người nộp hồ sơ cũng cần có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến thông qua các phương thức điện tử.

Đáng chú ý, theo quy định mới, trẻ em dưới 14 tuổi vẫn có thể làm hộ chiếu online bằng cách sử dụng tài khoản VNeID của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm hộ chiếu online

Trước khi thực hiện các bước đăng ký trực tuyến, người dân cần chuẩn bị sẵn các file ảnh và tài liệu điện tử để tải lên hệ thống.

Quan trọng nhất là tài khoản VNeID mức độ 2, được dùng để đăng nhập Cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị ảnh chụp hai mặt căn cước công dân gắn chip với chất lượng rõ nét.

Ngoài ra, người làm hộ chiếu cần có ảnh thẻ kích thước 4x6cm, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Ảnh phải có nền trắng, nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, thấy rõ hai tai và mặc trang phục lịch sự. File ảnh cần có định dạng .jpg và độ phân giải tối thiểu 300 DPI.

Trong trường hợp làm thủ tục cấp lại hoặc đổi hộ chiếu, người dân cần chuẩn bị thêm ảnh chụp trang thông tin của hộ chiếu cũ. Nếu hộ chiếu bị mất, cần làm đơn trình báo mất theo mẫu quy định.

Riêng với trẻ em dưới 14 tuổi, hồ sơ cần có thêm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh để chứng minh quan hệ nhân thân.

Các bước làm hộ chiếu online năm 2026

Quy trình làm hộ chiếu trực tuyến hiện nay khá đơn giản và có thể thực hiện hoàn toàn qua internet.

Trước tiên, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng điện thoại, máy tính hoặc thiết bị có kết nối mạng. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi dịch vụ công của Bộ Công an.

Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ở bước tiếp theo, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực thông tin thông qua tài khoản VNeID. Người dùng có thể nhập số định danh cá nhân và mật khẩu hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi đăng nhập thành công, người dân chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp tục chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước. Tùy theo địa chỉ thường trú, hệ thống sẽ hướng dẫn lựa chọn cơ quan giải quyết hồ sơ ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh.

Tiếp theo, người làm hộ chiếu cần tải ảnh thẻ 4x6, ảnh hai mặt căn cước công dân và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo biểu mẫu. Những thông tin này bao gồm họ tên viết in hoa có dấu, giới tính, ngày sinh, số căn cước công dân, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, số điện thoại, email, nghề nghiệp và thông tin người thân.

Sau khi hoàn tất việc khai báo, người dân lựa chọn nội dung đề nghị cấp hộ chiếu và nơi nhận kết quả. Cuối cùng là thanh toán lệ phí trực tuyến để hoàn tất hồ sơ.

Một trong những điểm thuận tiện nhất của việc làm hộ chiếu online là người dân có thể nhận hộ chiếu qua đường bưu điện mà không cần đến cơ quan xuất nhập cảnh.

Hình thức này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển và tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi tại các cơ quan hành chính. Chỉ cần có kết nối internet, người dân có thể thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ công hiện hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán trực tuyến, giúp việc nộp lệ phí trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thông tin về hồ sơ và tình trạng xử lý cũng được cập nhật trên hệ thống, cho phép người dân tra cứu kết quả hộ chiếu online chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc làm hộ chiếu trực tuyến được xem là giải pháp giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thực hiện đúng quy trình, việc sở hữu một cuốn hộ chiếu giờ đây có thể hoàn thành ngay tại nhà.