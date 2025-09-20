Chỉ cần mỹ nam này khóc là cả thế giới vơ hết lỗi về mình: Đẹp quá trời quá đất, đố ai tìm nổi góc chết

Nếu phải chỉ ra một mỹ nam trời sinh để đóng ngôn tình hiện đại trong làng phim Trung Quốc đương đại, tin rằng Vương An Vũ sẽ là đáp án của rất nhiều người. Gần đây, hình ảnh anh chàng khóc với đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập cảm giác tan vỡ đang được netizen chia sẻ nhiệt tình. Được biết, đây là màn kết hợp của Vương An Vũ và Tống Vũ Kỳ trong MV mới của cô nàng.

Ngay cả với những hình ảnh hậu trường...

...thì ánh mắt thâm tình của Vương An Vũ cũng đủ sức đánh gục rất nhiều khán giả.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đang dành những lời có cánh cho nhan sắc và diễn xuất của Vương An Vũ. Không chỉ vậy, ở một số khung hình với giao diện "bad boy" cực chất của mình, mỹ nam 27 tuỏi khiến nhiều khán giả đăng đàn kêu gọi các nhà làm phim hãy mang ngay một kịch bản lãng tử thâm tình tới cho anh.

Đáng nói hơn, một cảnh quay hậu trường hé lộ trạng thái của Vương An Vũ sau khi vừa diễn xong cảnh khóc. Với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt như thể chưa thoát ra khỏi dòng cảm xúc, Vương An Vũ thực sự mang đến hình ảnh chàng trai thâm tình bước ra từ tiểu thuyết.

Cảnh khóc đầy cảm giác tan vỡ của Vương An Vũ.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý của netizen về Vương An Vũ:

- Stan Yuqi mà giờ dính luôn ảnh rồi, huhu. Hồi xưa support sương sương, bây giờ gia nhập fandom vội, cái nét tan vỡ này Vương An Vũ là thần.

- Đến giờ tui vẫn chấp niệm nếu như ông này đóng Lý Tuân sẽ ra sao, cái giao diện bad bad tóc vàng siêu hợp, đợt cậu Vũ đóng Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa mà tui thấy diễn cứ non non.

- Trông ông ấy khóc cảm giác kiểu mong manh, kiểu lụy ấy. Cái mắt ông ướt quá trời.

- Miễn là ảnh đóng vai nào cũng lụy hết.

- Thấy dính quá, sao giờ?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Vương An Vũ gây ấn tượng với những cảnh khóc. Là một diễn viên, anh chàng từng có không ít những phân đoạn rơi lệ cảm động. Hồi tháng 6 năm nay, Vương An Vũ đã cùng với Lưu Hạo Tồn mang đến một câu chuyện tình yêu với muôn vàn cảm xúc cho khán giả thông qua bộ phim Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta.

Vương An Vũ thực sự mang đến rất nhiều cảm xúc mỗi khi anh rơi lệ.

Ở bộ phim Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta, chemistry của Vương An Vũ và Lưu Hạo Tồn thực sự rất tốt.

Dù tiếng vang mà tác phẩm này tạo ra chưa phải quá lớn, thậm chí còn vấp phải một số ý kiến tiêu cực khi Lưu Hạo Tồn không chịu đóng cảnh hôn. Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể vì thế mà phủ nhận chemistry của cặp đôi chính. Và dĩ nhiên, diễn xuất hay nhan sắc của Vương An Vũ là điều làm cho các khán giả xem phim không bao giờ tiết kiệm lời khen.

Trước đó không lâu, Vương An Vũ cũng có một tác phẩm cực kỳ chất lượng khác được lên sóng là Xứng Đáng Để Yêu. Ở bộ phim này, anh nên duyên cùng với Vương Ngọc Văn. Cả hai đã cùng nhau mang tới vô vàn những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Vương An Vũ trong phim Xứng Đáng Để Yêu.

Anh thể hiện được nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau của nam chính Châu Thủy, người từng có mối tình tuyệt đẹp với cô nàng Đại Cát (Vương Ngọc Văn). Họ là một phần không thể xóa nhòa trong tuổi thanh xuân của nhau, cùng chia sẻ những khao khát, ước mơ, trở thành điểm tựa tinh thần cho đối phương.

Thế nhưng rồi khi hiện thực nghiệt ngã ập đến, con thuyền tình yêu của họ cuối cùng cũng không thể cập bến. Châu Thủy và Đại Cát cuối cùng phải chia xa, sau nhiều năm gặp lại, tim họ như hẫng đi một nhịp khi trông thấy nhau một lần nữa. Trong tim họ vẫn còn nhau đấy, nhưng liệu có thể nối lại mối duyên còn dang dở năm xưa hay không, thì đó là câu hỏi mà mỗi người sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình.

Nhan sắc và diễn xuất của Vương An Vũ thực sự là không chê vào đâu được.

Với một câu chuyện tình buồn như vậy, dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những phân cảnh khóc. Ở bộ phim Xứng Đáng Để Yêu, Vương An Vũ như thường lệ vẫn cho thấy diễn xuất ổn định, truyền tải tốt cảm xúc để khán giả có thể sống trọn cùng nhân vật, thậm chí ước được đổi chỗ cho nữ chính để vào an ủi anh chàng.

Có thể nói rằng trong năm 2025, Vương An Vũ không phải là sao nam sở hữu thành tích ấn tượng nhất Cbiz. Thế nhưng bất cứ ai đã theo dõi nhưng bộ phim của ngôi sao 27 tuổi, họ đều phải dành cho anh những lời khen ngợi từ tận đáy lòng.