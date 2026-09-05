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Chi cả tỷ để cầu hôn, Nhan Phúc Vinh nói 1 câu mà dân tình khẳng định Khả Ngân lấy đúng người

Liên Hoa
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Nhan Phúc Vinh chịu chi cho buổi cầu hôn của mình, qua đó thấy sự trân trọng mà nam diễn viên dành cho Khả Ngân.

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Những ngày qua, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân liên tục chiếm sóng mạng xã hội sau khi bất ngờ công khai chuyện tình cảm và màn cầu hôn. Vốn kín tiếng suốt thời gian dài nên khi chính thức mở lòng về mối quan hệ, từng câu chuyện xoay quanh cặp đôi đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đặc biệt, độ đầu tư của Nhan Phúc Vinh dành cho cột mốc quan trọng với Khả Ngân khiến không ít người phải xuýt xoa.

Theo đó, trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải clip đập hộp những món quà được Nhan Phúc Vinh chuẩn bị. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

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Khả Ngân "đập hộp" quà gần cả tỷ đồng của "chồng yêu" Nhan Phúc Vinh

Trước màn chịu chi của Nhan Phúc Vinh, nhiều bạn bè nam diễn viên bình luận trêu ghẹo. Nam diễn viên lập tức có câu trả lời khiến dân tình thích thú: "Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu xài gì ngoài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày thì được hãng tặng nữa chứ".

Câu nói đùa của Nhan Phúc Vinh nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt tương tác. Nếu trước đây nam diễn viên dành tiền cho cuộc sống khá đơn giản với những sở thích quen thuộc như chạy bộ, đạp xe thì đến khi gặp đúng người, khoản "dành dụm bao năm" dường như đã tìm được nơi để sử dụng. Cách Nhan Phúc Vinh nói nhẹ tênh về màn chi mạnh tay cũng khiến nhiều người thêm phần thích thú.

Điều khiến cư dân mạng xuýt xoa không chỉ nằm ở giá trị của những món đồ. Từ việc lựa chọn nhẫn, chuẩn bị địa điểm cầu hôn kín đáo cho đến những món quà dành riêng cho Khả Ngân sau đó, Nhan Phúc Vinh đều cho thấy sự đầu tư cho cột mốc quan trọng của cả hai. Bạn thân Hà Hiền trước đó còn tiết lộ nam diễn viên từng tiếc nuối vì muốn mua một chiếc nhẫn có viên kim cương lớn hơn nhưng tìm không được.

- Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh không tiếc tiền cho khoảnh khắc trọng đại nhất của mình

- Ảnh 4.

Netizen không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm mà cặp đôi Vbiz dành cho nhau

Trước khi chính thức công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều nổi tiếng kín đáo trong chuyện đời tư. Cả hai từng xuất hiện chung trong những cuộc tụ họp bạn bè, những buổi chạy bộ theo nhóm hay tại các sự kiện giải trí nhưng gần như chưa bao giờ trực tiếp nói về mối quan hệ. Vì thế, việc Nhan Phúc Vinh bất ngờ thông báo cầu hôn thành công đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Về phía Khả Ngân, cô viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

- Ảnh 5.

Nhiều người trông ngóng ngày vui của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trong tương lai gần

Ảnh: FBNV

Tags

Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân

Kelly

Cartier

cầu hôn

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