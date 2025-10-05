Chị bán rau trên TikTok đưa thái bí lên tầm nghệ thuật, “pháp sư Trung Hoa” cũng phải gọi bằng điện thoại

Một video đời thường trên mạng xã hội bỗng khiến người xem "ngã ngửa": Chị bán rau ở chợ Hà Đông cầm con dao bình thường mà lạng phần thịt bí thành từng khoanh tròn, mỏng đều, dài miên man không đứt đoạn. Thay vì xắt sợi hoặc cắt miếng vuông như đa số, chị khéo léo khoanh tròn theo thân quả, bỏ phần ruột trắng rồi thái mỏng từng khoanh.

Dưới phần bình luận, không ít người ngạc nhiên: "Lần đầu thấy ai thái bí kiểu này", "Vào đây mới biết nhiều người ăn bí đao cả ruột", "Kỹ năng dùng dao thượng thừa", "Bí thái thế này nấu với tôm khô ngon lắm ấy". Chủ nhân clip còn thú thật: "Mình cắt bí sợi hay bị nát nên phải đi mua sẵn", và kể thêm chị bán rau ngày nào cũng chạy quãng đường tầm 35 km ra chợ Hà Đông. Từ một cú lia dao, câu chuyện mở ra cả thế giới mẹo vặt đời sống, rằng lướt mạng cho vui mà hóa ra cũng học được bao nhiêu điều hữu ích.

Một cú lia dao khiến ai cũng "ồ"

Cảm giác phấn khích ở video đến từ nhịp tay vô cùng tự nhiên. Chị đặt quả bí lên thớt, khứa một vòng để tạo rãnh, rọc nhẹ lấy phần thịt vòng ngoài rồi đều đều "kéo" lưỡi dao theo quỹ đạo tròn của thân bí. Mỗi lát xuống tay là một khoanh mỏng, dẻo, liền mạch, nhìn đã thấy… ngọt canh. Cái hay của cách thái này là giữ được cấu trúc sợi dài nên khi vào nồi, bí mềm mà không rã vụn, ăn thấy mượt miệng và thơm. Đó là thứ "độ chín" của tay nghề, kinh nghiệm tiệm dần qua năm tháng đứng sạp, chứ không phải mánh khóe cầu kỳ nào.

Vì sao chị bỏ phần ruột bí?

Tranh cãi nổ ra ở chỗ có nên ăn cả ruột không. Nhiều người quen nấu cả phần lõi trắng vì nghĩ "ăn vậy mới ngọt", nhưng những ai nấu lâu năm sẽ bảo, nấu canh bí mà cho cả ruột, nhất là khi nêm bằng nước mắm, rất dễ có vị chua, làm canh hụt hẫng hương. Lý do là phần ruột chứa nhiều nước và hạt non, nhanh chín, dễ đục nước, lại làm tổng thể mùi vị thiếu thanh. Bầu thì khác, ruột bầu ngọt, thơm, hợp với nhiều món; còn bí đao, phần ngon nhất nằm ở lớp thịt giòn ngọt bao quanh. Bỏ ruột không phải "phí của" mà là một lựa chọn hương vị lấy độ thanh, trong và dịu của nước canh, đổi lại bát canh trọn vẹn hơn.

Nấu gì với bí thái khoanh mỏng?

Cách thái khoanh tròn mỏng mở ra vài hướng nấu rất "đã". Nồi canh bí với tôm khô hoặc sườn là một lựa chọn an toàn: Phi thơm đầu hành, cho tôm khô ngâm nở vào xào dậy mùi, đổ nước sôi, nêm nhạt, thả bí vào đảo nhẹ, sôi lại là tắt, rắc tiêu, hành ngò. Tôm khô cho vị nền đậm đà, còn khoanh bí cho cảm giác "trôi" rất mượt. Thích ngọt thanh kiểu nhà có trẻ nhỏ thì thay tôm khô bằng tôm tươi bóc vỏ, thêm chút gừng đập dập để át mùi tanh và kéo hương thơm. Muốn chắc bụng hơn, bí thái khoanh có thể xào với thịt nạc băm, chảo lớn lửa to, đảo nhanh tay, nêm chút nước mắm ngon, rắc tiêu và hành lá là xong. Bí mỏng giúp thời gian nấu rút lại, giữ màu và giữ nước tự nhiên của rau, ăn vừa miệng mà không cần quá nhiều gia vị.

Ưu điểm ít nói đến của cách thái này: Nước canh rất trong. Vì sợi bí mảnh, chín nhanh, không phải nấu quá lâu nên chất diệp lục ít bị phá vỡ, canh giữ được sắc xanh ngọc nhẹ nhàng. Mùi vị cũng "đúng chất bí" hơn, không lẫn tạp vị từ ruột. Nếu nêm nước mắm, hãy để lửa vừa, tắt bếp rồi mới rưới nước mắm theo vòng tròn, đảo rất nhẹ tay để mùi mắm quyện mà không "đánh" đục nồi. Thêm vài hạt tiêu và ít hành ngò cuối cùng để giữ lớp thơm bay lên ngay lúc múc ra bàn, đó là "chiêu nhỏ" mà hàng quán lâu năm vẫn làm.

Bí đao là loại quả có lượng nước cao, ít calo, cung cấp chất xơ, vitamin C, B và khoáng chất như kali, magie. Nấu kiểu khoanh mỏng giúp ăn được nhiều hơn mà không ngán, hợp những ai muốn ăn thanh, nhẹ, giữ dáng. Trời hanh hao, một bát canh bí nóng có thể xoa dịu dạ dày, giúp bữa cơm gia đình trôi chảy. Cũng đừng ngại "thiếu đạm": Chỉ cần thêm một nắm tôm, vài lát cá thát lát quết, hay chút thịt băm là bữa canh đã tròn vị. Quan trọng là cân bằng, đừng "đè" bí bằng quá nhiều gia vị, bởi cái ngon của bí nằm ở sự trong, mát, ngọt nền nã.

Mạng xã hội đôi khi ồn ào, nhưng cũng là kho lưu trữ khổng lồ của những mẹo nhỏ truyền đời. Từ cách chị thái bí, ta học được nhiều thứ: Sự kiên nhẫn, yêu cầu về độ bén của dao, thói quen bỏ ruột để canh trong, kỹ thuật nêm cuối lửa để giữ hương, và cả cái tinh tế của người bán hàng khi hiểu thứ mình đang bán ngon nhất ở đâu. Nếu phải gọi tên cho "bà chị thái bí", có lẽ hai chữ "đỉnh cao" không vì độ phô trương mà vì khả năng biến việc nhỏ thành việc đẹp, biến một quả bí thành câu chuyện ấm lòng.

Một khoảnh khắc đời thường đủ làm hàng triệu người mỉm cười. Tối nay, nếu có quả bí trong bếp, bạn thử lạng một khoanh theo vòng tròn, bỏ ruột, thái mỏng, nêm nếm nhẹ tay và để nồi canh chỉ vừa sôi lăn tăn. Biết đâu, giữa bộn bề, ta chợt thấy bữa cơm nhà dịu lại, và hiểu vì sao "nghệ thuật" đôi khi ở ngay trong chiếc thớt, con dao, và bàn tay biết nâng niu bữa ăn của gia đình.