Chỉ còn vài ngày nữa là năm mới Bính Ngọ gõ cửa. Trên khắp các tuyến phố, không khí Tết đã rộn ràng trong từng gánh đào, nhành quất, trong dòng người tất bật mua sắm, dọn dẹp, hoàn tất những công việc còn dang dở để kịp trở về sum vầy bên gia đình. Giữa nhịp hối hả ấy, có một lực lượng gần như "không có Tết" cho đến phút chót – những shipper miệt mài giao hàng từ sáng sớm đến đêm khuya.

Những ngày cận Tết, lượng đơn hàng online tăng vọt. Từ quần áo, bánh mứt, thực phẩm khô, đồ gia dụng cho đến cây cảnh mini, giỏ quà Tết… tất cả đều được đặt mua qua mạng. Các kho hàng liên tục quá tải, điện thoại shipper reo không ngớt. Có người cho biết, bình thường mỗi ngày giao khoảng 40-60 đơn, nhưng sát Tết con số có thể lên tới 100 đơn - 200 đơn, thậm chí hơn nếu "ôm" thêm đơn ngoài giờ.

Chỉ ăn 1 bữa, giao 200 - 300 đơn/ngày: Shipper “chạy đua” từng phút trước giờ chốt sổ cuối năm

Shipper tất bật trong những ngày cuối năm, chạy đua với thời gian để từng món hàng kịp về tay người nhận.

Có người thấp thỏm chờ tiếng chuông giao hàng, vì chỉ cần chậm vài giờ thôi, đơn có thể lỡ hẹn sau Tết.

Áp lực không chỉ nằm ở số lượng. Khách cần gấp để kịp biếu Tết, kịp mang về quê, kịp gửi tặng người thân. Chỉ cần giao trễ một, hai tiếng là đã nhận hàng loạt cuộc gọi giục giã. Trên đường, tình trạng ùn tắc gia tăng khiến việc di chuyển thêm phần vất vả. Có những shipper phải len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, chờ đợi hàng chục phút trước chung cư đông đúc chỉ để giao một đơn hàng vài chục nghìn đồng.

Nhiều người tranh thủ chạy đơn xuyên trưa, ăn vội ổ bánh mì bên lề đường hay ly mì gói trong góc kho. "Cận Tết là thời điểm kiếm thêm thu nhập tốt nhất trong năm, nên ráng chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu", một shipper chia sẻ.

“Anh/chị xuống nhận giúp em” - câu nói quen thuộc nhưng những ngày giáp Tết lại mang theo cả sự gấp gáp.

"Ngày Tết mình giao 200-300 đơn luôn ấy, khi nào xong thì mình về thôi. Tranh thủ giao nên có khi ngày chỉ ăn có một bữa thôi. Tranh thủ đến nỗi buổi trưa còn không ăn cơm luôn đó. Có những đơn hàng nhiều khi cả 2-3 ngày mới giao được ấy. Giao hàng xong về khi mình còn phải làm nhiều việc nữa. Vì lượng hàng quá nhiều nên lắm khi mình còn phải sắp xếp phân loại để chuẩn bị đi", shipper Ngô Quang Huy (ở TP.HCM) chia sẻ.

"Nhiều khi người ta cần gấp nếu giao sau Tết là người ta huỷ đơn thôi. Nếu huỷ thì em sẽ không được tiền cái đơn đó. Mất công mất việc của nhiều bên", một shipper chia sẻ.

Giữa dòng xe hối hả ngày cận Tết, anh len lỏi từng con hẻm nhỏ để kịp trao một giỏ quà về đúng địa chỉ.

Mỗi gói hàng được giao thành công là thêm một phần thu nhập gửi về quê, thêm một nụ cười cho gia đình nhỏ nơi xa.

Không ít người làm việc từ 7 giờ sáng đến 22h đêm mới trở về phòng trọ, tay chân rã rời nhưng vẫn cố gắng vì khoản tiền thưởng, tiền tip cuối năm.

Đổi lại sự vất vả ấy là thu nhập tăng đáng kể. Những ngày cao điểm, nếu chăm chỉ và may mắn, shipper có thể đạt mức thu nhập gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường. Với nhiều người xa quê, đây là khoản tiền quan trọng để gửi về gia đình, mua sắm quà Tết cho cha mẹ, con cái.

Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng suôn sẻ. Có những đơn hàng bị "boom", khách hẹn rồi không nghe máy, hay những tình huống va quẹt giao thông giữa dòng xe đông đúc. Rủi ro luôn hiện hữu, nhất là khi ai cũng vội vàng.

Khi thành phố lên đèn, dòng người thưa dần, vẫn còn đó những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa chạy vội trong đêm. Họ cố hoàn thành những đơn cuối cùng trước khi các sàn thương mại điện tử tạm ngưng giao nhận. Tết với nhiều shipper chỉ thực sự bắt đầu khi chiếc app báo "hết đơn" và họ kịp lên chuyến xe về quê muộn nhất.

Trong nhịp sống tất bật ngày giáp Tết, mỗi gói hàng được trao tận tay không chỉ là một đơn giao thành công, mà còn là nỗ lực âm thầm của những con người đang góp phần làm nên sự trọn vẹn cho mùa sum vầy.