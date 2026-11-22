Công trình bị bỏ trống cao nhất thế giới này bất ngờ nhận thêm kỷ lục.

Từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Thiên Tân, tòa tháp cao gần 600 m tại Trung Quốc lại trải qua nhiều năm đình trệ vì khó khăn tài chính của chủ đầu tư. Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày cất nóc, công trình vẫn chưa chính thức đưa vào khai thác nhưng vừa xác lập thêm một kỷ lục Guinness thế giới.

Tòa tháp Thiên Tân 117, còn được biết đến với tên gọi Goldin Finance 117, nằm tại Khu công nghệ cao Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, công trình chính thức khởi công vào tháng 9/2008 và hoàn thành phần kết cấu vào tháng 9/2015, với chiều cao khoảng 596,6 m.

Theo báo The Paper, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu là 18 tỷ nhân dân tệ (khoảng 67.000 tỷ đồng). Công trình do tập đoàn bất động sản Goldin Properties phát triển, được kỳ vọng trở thành một trung tâm thương mại và tài chính quy mô lớn.

Tuy nhiên, sau những biến động trên thị trường chứng khoán năm 2015 và khó khăn tài chính của chủ đầu tư, dự án rơi vào tình trạng đình trệ. Những nỗ lực huy động vốn trong các năm tiếp theo cũng không thể đưa công trình về đích như kỳ vọng.

Trong gần một thập kỷ, tòa nhà chọc trời với 117 tầng vẫn đứng sừng sững giữa thành phố nhưng chưa thể đưa vào khai thác. Công trình thậm chí được Guinness công nhận là tòa nhà bỏ trống cao nhất thế giới.

Tháng 11/2024, một liên danh do Tổng công ty Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC) dẫn đầu đã tiếp quản dự án cùng các tài sản liên quan với giá khoảng 8,7 tỷ nhân dân tệ. Đến tháng 1/2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân thụ lý đơn yêu cầu thanh lý phá sản đối với Goldin Properties tại Thiên Tân.

Sau gần 10 năm đình trệ, công trình chính thức được tái khởi động vào tháng 4/2025. Theo hồ sơ trên nền tảng quản lý và giám sát thị trường xây dựng quốc gia Trung Quốc, hợp đồng thi công phần công trình còn lại có giá trị khoảng 568,75 triệu nhân dân tệ, với tổng diện tích xây dựng 418.020 m².

Ngày 28/3/2026, các kỹ sư đã đưa cấu kiện thép hình thoi nặng khoảng 7,6 tấn lên độ cao 596 m, đánh dấu việc triển khai thi công hệ kết cấu thép trên đỉnh tòa tháp. Phần đỉnh có hình dáng như một viên kim cương, được cấu thành từ 28 ô hình thoi và 72 ô hình tam giác.

Trong khi công trình vẫn chưa hoàn thành, ngày 6/11, tập đoàn thang máy Otis của Mỹ công bố đã nhận danh hiệu Kỷ lục Guinness thế giới cho hạng mục thang máy dài nhất trong một tòa nhà.

Hai thang máy thuộc dòng SkyRise được lắp đặt tại Thiên Tân 117 có độ cao di chuyển lên tới 597,2 m, gần gấp đôi chiều cao tháp Eiffel. Otis là nhà cung cấp thang máy và thang cuốn duy nhất cho dự án, với tổng cộng 266 thiết bị.

Theo thông báo mới nhất của Otis, tòa tháp dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Khi đó, công trình sẽ trở thành tòa nhà cao thứ ba Trung Quốc và sở hữu tầng có người sử dụng cao nhất nước này, ở độ cao 584,1 m.

Công tác tìm kiếm khách hàng cũng đang được đẩy mạnh. Theo Tân Hoa xã, tính đến cuối tháng 3/2026, đã có 17 doanh nghiệp dự kiến mua diện tích và đặt văn phòng tại tòa tháp, gồm 7 doanh nghiệp nhà nước và 10 doanh nghiệp tư nhân. Chính quyền Thiên Tân đồng thời lên kế hoạch triển khai 22 dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng tại khu vực xung quanh.

Như vậy, dù đã trải qua 18 năm kể từ ngày khởi công và hơn 11 năm kể từ khi hoàn thành phần kết cấu, Thiên Tân 117 vẫn chưa chính thức đi vào sử dụng. Nếu tiến độ mới được bảo đảm, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027, gần hai thập kỷ sau khi khởi công.

Theo Xinhua, Caixin Global, The Paper