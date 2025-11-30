Chỉ 6 từ, học sinh “bóc phốt” cả mẹ lẫn dì: Tối nay khỏi về nhà con nhé!

Mới đây, một bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học đã khiến mạng xã hội dậy sóng vì độ thật thà đến… khó đỡ. Bài yêu cầu ghi lại "một vẻ riêng" của bố mẹ, người thân. Trong khi nhiều bạn chọn những đặc điểm an toàn như "mẹ hiền", "bố vui tính", "dì tốt bụng"… thì nhân vật chính của câu chuyện lại quyết định nói thật toàn bộ, không né tránh, không vòng vo nghệ thuật.



Kết quả, em học sinh này đã "thật thà khai báo" hết:

Mẹ: mẹ em béo

Dì: lười biếng

Bài tập tiếng Việt hài hước của trẻ tiểu học

Chỉ 6 từ, em học sinh nhỏ tuổi đã "điều tra, tổng hợp, báo cáo" đầy đủ tính cách của cả gia đình, khiến cộng đồng mạng cười ngất: "Tối nay khỏi về nhà con nhé!"; "Con ơi, người ta gọi đây là nói thẳng… nhưng con nói thẳng quá rồi"; "Người lớn mà chấm bài này chắc vừa cười vừa rơi nước mắt".

Ở độ tuổi tiểu học, trẻ chưa biết dùng từ "nịnh nọt", cũng chưa biết tránh từ "nhạy cảm". Các em ghi đúng điều mình thấy và cảm nhận mỗi ngày.

Một số phụ huynh từng nói đùa: "Nếu muốn biết nhà mình có bí mật gì, hãy đọc bài văn miêu tả của trẻ lớp 2". Trẻ nói mẹ béo không phải chê bai, mà đơn giản là bé thấy mẹ… hơi tròn thật. Trẻ nói dì lười có lẽ vì mỗi lần sang chơi dì hay nằm xem phim hoặc trêu đùa cháu hay nghe người lớn khác nói lại.

Người lớn nghe thì giật mình nhưng với trẻ, đó chỉ là một thuộc tính nhận diện như kiểu: "Con mèo màu trắng" hay "cái ghế màu xanh".

Ở góc độ giáo dục, những dòng chữ ngắn ngủi này lại có giá trị đặc biệt: Trẻ dám viết đúng suy nghĩ, cho thấy khả năng quan sát mạnh mẽ. Các em không sợ sai, không sợ bị phán xét. Trẻ học cách miêu tả chân thật, là nền tảng của kỹ năng viết sau này.

Trẻ tuy "phơi bày sự thật" không thương tiếc, nhưng lại là những người yêu gia đình nhất.



Với các em, mẹ béo cũng là mẹ đẹp nhất. Dì lười cũng là người chơi với chúng nhiều nhất. Bố hài hước là niềm vui mỗi ngày. Và đôi khi, chính sự thật thà của trẻ lại là món quà giúp người lớn soi lại mình: vừa buồn cười, vừa ấm lòng.