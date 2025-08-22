Kim ngạch xuất khẩu vàng của Peru sang Trung Quốc đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, vượt qua tổng lượng vàng xuất khẩu của cả năm 2024.

Theo dữ liệu của chính phủ, kim ngạch xuất khẩu vàng của Peru sang Trung Quốc đạt 947 triệu USD trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Peru đã xuất khẩu 885 triệu USD vàng sang Trung Quốc, tăng 410% so với mức 173 triệu USD trong năm 2023.

Nhu cầu vàng toàn cầu đang tăng cao trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tháng 4, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce.

Tính chung nửa đầu 2025, kim ngạch xuất khẩu vàng toàn cầu của Peru tăng 46% lên 8,57 tỷ USD.

Trung Quốc đứng thứ 4 trong số những nước mua vàng nhiều nhất từ Peru, sau Canada, Ấn Độ và Thụy Sĩ.

Sản lượng kim loại quý tại Peru tăng lên trong những năm gần đây. Song song với tăng trưởng là những lo ngại về môi trường và vấn đề bạo lực tại các mỏ khai thác vàng bất hợp pháp ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tham khảo: Reuters﻿