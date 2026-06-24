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Chi 30 triệu để con học "vận động sớm": Chưa biết lợi ích ở đâu nhưng các mẹ nhìn thôi đã muốn tiền đình!

Mạn Ngọc
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Xem xong clip, nhiều mẹ còn tưởng em bé đang học để làm diễn viên xiếc tương lai không đó!

Một đoạn clip ghi lại cảnh đứa trẻ chưa đầy tuổi bị nhào lộn, dốc ngược đầu, lắc qua lắc lại như “làm xiếc” đang khiến cư dân mạng, đặc biệt là các hội nhóm mẹ bỉm sữa trên Threads và Facebook, dậy sóng dữ dội. Liệu đây là phương pháp khoa học nghìn đô hay chỉ là một trò đùa liều lĩnh nhân danh "vận động sớm"?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận với dòng trạng thái đầy bất an: “Trời ơi tui mới coi được video này, vừa xem tui vừa thót tim luôn. Bộ học vận động sớm cho trẻ sơ sinh mai mốt lớn lên làm tổng giám đốc hay gì nhỉ mấy bà ơi?” .

Đi kèm với đó là đoạn clip đính kèm dòng chữ gây sốc không kém: “Bỏ 30 triệu ra để học vận động cho trẻ sơ sinh và cô giáo đang làm cái gì trên con tôi vậy?” .

Trong video, một người phụ nữ được cho là "giáo viên dạy vận động sớm" liên tục thực hiện những động tác khiến người xem phải "kinh hồn bạt vía": Nhấc bổng em bé sơ sinh chỉ bằng hai cổ tay, giật nẩy đứa trẻ trên không, dốc ngược đầu dập dềnh và xoay vòng tròn như một đồ chơi.

Ngay lập tức, hàng ngàn bình luận phẫn nộ đã nổ ra. Đa số đều không thể giấu nổi sự xót xa và hoang mang. Một tài khoản bức xúc: "Bỏ 30 triệu để thuê người về hành hạ con mình thế này à? Nhìn khớp cổ với xương đứa bé non nớt thế kia mà giật như điên, xem mà tăng xông!" . Một người khác châm biếm: "Chưa thấy thành tổng giám đốc đâu, chỉ thấy nguy cơ nhập viện hiển hiện trước mắt" .

Kích thích vận động sớm (như tập nằm sấp, massage, lật lẫy phù hợp) là phương pháp có cơ sở y khoa để hỗ trợ trẻ phát triển. Thế nhưng, trào lưu này đang bị biến tướng một cách bạo lực thông qua những khóa học tự phát, thiếu kiểm chứng nhưng lại được gắn mác "thần thánh hóa" não bộ.

Các chuyên gia nhi khoa đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những động tác nguy hiểm như trong clip:

Hội chứng Rung lắc (Shaken Baby Syndrome): Cơ cổ của trẻ sơ sinh cực kỳ yếu, phần đầu lại chiếm trọng lượng lớn. Những cú giật, dốc ngược và lắc mạnh có thể gây xuất huyết não, dập não, dẫn đến mù lòa, liệt hoặc tử vong ngay lập tức mà không có biểu hiện bên ngoài.

Trật khớp và tổn thương cột sống: Việc kéo giãn hai cánh tay để nhấc bổng cơ thể trẻ rất dễ gây trật khớp bán sai (khớp khuỷu tay, khớp vai). Hệ xương sụn mềm mại của trẻ nếu bị ép uốn cong quá đà sẽ để lại dị tật cột sống vĩnh viễn.

Tại sao những khóa học mạo hiểm, đắt đỏ lên tới hàng chục triệu đồng này vẫn có "đất diễn"? Câu trả lời nằm ở tâm lý nôn nóng, muốn con phải "vượt trội từ vạch xuất phát" của nhiều bậc cha mẹ. Đánh trúng tim đen này, nhiều trung tâm gắn mác "chuyên gia" tự phong đã tung ra các chiêu trò marketing, biến việc ép trẻ biết đi, biết bò sớm thành một thứ thước đo đẳng cấp.

Sự phát triển của một đứa trẻ là thuận theo tự nhiên. Việc "chín ép" bằng các bài tập xiếc bạo lực không giúp con thông minh hơn, mà chỉ là một màn cược đầy rủi ro mà cái giá phải trả chính là sức khỏe, thậm chí mạng sống của đứa trẻ.

Đoạn clip là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho toàn bộ các bậc phụ huynh trên mạng xã hội. Yêu con thôi chưa đủ, cần phải có kiến thức và sự tỉnh táo. Trước khi xuống tiền cho các khóa học "gắn mác" khoa học, cha mẹ hãy là tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ con khỏi những trào lưu độc hại, thay vì biến con mình thành nạn nhân của những trò đùa liều lĩnh.

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