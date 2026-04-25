Chi 25 tỷ USD để biến Tesla từ hãng ô tô thành công ty công nghệ: Elon Musk khiến cả phố Wall run sợ

Phố Wall đã có một khoảnh khắc “thở phào” khi Tesla công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cùng dòng tiền tự do dương, một tín hiệu mà thị trường đã chờ đợi từ lâu sau nhiều năm biến động. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó không kéo dài. Chỉ vài giờ sau, ban lãnh đạo công ty này tiết lộ kế hoạch chi tới 25 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay và toàn bộ câu chuyện lập tức đổi chiều.

Đó không còn là một báo cáo tài chính. Đó là lời tuyên bố về hướng đi tương lai và cũng là lý do khiến nhà đầu tư bắt đầu lo ngại.

Vấn đề không nằm ở con số 25 tỷ USD. Trong ngành công nghiệp ô tô, chi tiêu vốn lớn là điều bình thường. Các hãng xe liên tục đổ tiền vào nhà máy, dây chuyền, nền tảng mới. Nhưng lần này, điều khiến thị trường “chột dạ” là tiền của Tesla không còn chủ yếu được dùng để làm xe. Thay vào đó, số tiền đang được chuyển sang những lĩnh vực xa hơn nhiều: Trí tuệ nhân tạo, robot hình người, hạ tầng chip.

Nói cách khác, Elon Musk đang dùng dòng tiền của một công ty ô tô để tài trợ cho một giấc mơ công nghệ.

Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja của Tesla đã nói thẳng với các nhà phân tích rằng khoản chi này có thể kéo dòng tiền tự do của Tesla trở lại vùng âm. Đây là một tín hiệu không dễ bỏ qua.

Điều đáng nói là sự chuyển hướng này diễn ra đúng vào thời điểm mảng kinh doanh cốt lõi của Tesla bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại. Doanh thu ô tô vẫn tăng, nhưng doanh số xe không còn duy trì tốc độ như trước. Biên lợi nhuận bị bào mòn trong cuộc đua giảm giá. Các đối thủ, đặc biệt từ Trung Quốc, liên tục tung ra những mẫu xe mới, rẻ hơn và cập nhật nhanh hơn. Trong khi đó, những mảng nhỏ hơn như pin lưu trữ năng lượng cũng đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Đây là điểm khiến nhà đầu tư lo lắng nhất: Tesla đang dồn tiền cho tương lai trong khi hiện tại không còn vững như trước.

Thực tế, mô hình này không xa lạ với Musk. Từ SpaceX đến các dự án khác, ông luôn theo đuổi những tham vọng lớn, tốn kém và mất nhiều năm mới có thể chứng minh. Nhưng có một khác biệt quan trọng: SpaceX là công ty tư nhân, nơi nhà đầu tư chấp nhận chờ đợi dài hạn. Tesla thì không. Đây là công ty niêm yết, nơi từng quý báo cáo đều bị soi xét và sự kiên nhẫn của thị trường luôn có giới hạn.

Vì vậy, câu hỏi đang dần hiện rõ: Tesla rốt cuộc là gì?

Nếu là một hãng xe, định giá của Tesla sẽ phải quay về mức gần với các công ty ô tô truyền thống ổn định nhưng không quá cao. Nếu là một công ty AI, câu chuyện sẽ khác hoàn toàn: Tiềm năng khổng lồ, nhưng rủi ro cũng tương xứng. Elon Musk rõ ràng muốn Tesla được nhìn nhận theo cách thứ hai. Ông nói về robotaxi, về hệ thống tự lái, về robot Optimus, những lĩnh vực có thể mở ra thị trường hàng nghìn tỷ USD.

Nhưng thị trường chưa chắc đã sẵn sàng tin ngay vào điều đó.

Đây chính là bản chất của cú đặt cược 25 tỷ USD. Nếu Musk đúng, Tesla sẽ không còn là một hãng xe, mà trở thành một nền tảng công nghệ, nơi xe chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái. Khi đó, khoản chi hôm nay sẽ được nhìn lại như bước đi cần thiết để giành lợi thế sớm.

Nhưng nếu sai, kịch bản cũng rõ ràng không kém: Tiền bị đốt trong nhiều năm, trong khi các mảng kinh doanh hiện tại tiếp tục chịu áp lực. Khi đó, định giá sẽ bị kéo xuống, niềm tin suy giảm và Tesla có nguy cơ trở thành một công ty “hứa hẹn nhiều hơn thực tế”.

Phản ứng của thị trường phần nào cho thấy sự giằng co này. Cổ phiếu Tesla giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, giữa bối cảnh lo ngại lan rộng về chi phí khổng lồ của các khoản đầu tư vào AI. Nhưng đồng thời, vẫn có những quan điểm lạc quan, cho rằng trong bối cảnh giá xăng tăng và xu hướng chuyển dịch năng lượng tiếp diễn, Tesla vẫn có thể thu hút lại dòng tiền đầu tư.

Cuối cùng, điều Phố Wall muốn không phải là Elon Musk dừng lại. Điều họ muốn là bằng chứng. Robotaxi phải chứng minh được khả năng vận hành thương mại. Công nghệ tự lái phải vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Robot Optimus phải có thị trường thực sự, chứ không chỉ là một màn trình diễn công nghệ.

25 tỷ USD không khiến nhà đầu tư sợ vì quá lớn mà khiến họ lo vì nó quá xa, xa về thời gian, xa về khả năng dự đoán và xa khỏi những gì Tesla từng đại diện.

Elon Musk đang chơi một ván cược quen thuộc: Đốt tiền hôm nay để thống trị ngày mai. Chỉ có điều lần này, ông đang làm điều đó ngay tại thị trường đại chúng, nơi mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn và mọi giấc mơ đều cần sớm được chứng minh bằng con số.

