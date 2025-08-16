Chi 2,3 tỷ đồng mua Lexus cũ, người đàn ông dấu vết bị “đụng chạm” liền kiện cửa hàng, tòa phán quyết: 1 bên phải bồi thường hơn 9 tỷ đồng

Tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), một người đàn ông họ Lâm đã trải qua hành trình mua xe sang đầy cay đắng khi bỏ ra 650.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng) để sở hữu một chiếc Lexus cũ, nhưng chỉ sau hai tháng sử dụng, ông phát hiện chiếc xe đã bị chỉnh sửa công tơ mét nhằm che giấu quãng đường thực tế.

Cụ thể, tháng 8/2016, ông Lâm tìm đến một đại lý bán xe cũ ở Hạ Môn để mua chiếc Lexus mơ ước. Khi giao dịch, đại lý cho biết đồng hồ công tơ mét của xe hiển thị 59.463 km, một con số đủ để người mua tin rằng chiếc xe vẫn còn khá mới so với tuổi đời. Thế nhưng, chỉ hai tháng sau, màn hình hiển thị của xe gặp trục trặc và ông Lâm quyết định đưa xe đến một cửa hàng 4S, nơi cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng, bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng và khảo sát thị trường để kiểm tra.

Tại đây, kỹ thuật viên thông báo kết quả khiến ông Lâm sốc nặng. Trên thực tế, chiếc xe đã chạy 98.512 km, gần gấp đôi con số mà ông nhận được từ đại lý. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc Lexus đã cũ hơn nhiều so với tình trạng được giới thiệu ban đầu, và giá trị thực tế thấp hơn đáng kể so với mức giá ông đã trả.

Cảm thấy bị lừa dối, ông Lâm lập tức liên hệ với đại lý để yêu cầu giải thích. Thế nhưng, phía cửa hàng từ chối trả lời, khiến ông không còn cách nào khác ngoài việc gửi đơn kiện lên Tòa án Hạ Môn, yêu cầu đại lý phải hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Khi nhận được thông báo từ tòa án địa phương, đại diện cửa hàng mới chủ động liên lạc, mong muốn hòa giải. Tuy nhiên, ông Lâm kiên quyết từ chối, khẳng định rằng nếu biết chiếc xe đã chạy hơn 98.000 km, ông sẽ không bao giờ bỏ ra 650.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng) để mua. Quá trình điều tra sau đó của Tòa án Hạ Môn hé lộ một sự thật nghiêm trọng hơn nhiều. Không chỉ chiếc Lexus của ông Lâm, ít nhất 9 chiếc xe hạng sang khác bán ra từ đại lý này cũng đã bị chỉnh sửa công tơ mét nhằm nâng giá trị.

(Ảnh minh họa)

Chủ cửa hàng biện minh rằng trách nhiệm của họ chỉ là kiểm tra độ an toàn và phần cứng của xe, còn số km hiển thị là yếu tố họ không can thiệp. Tuy nhiên, tòa án nhận định sự chênh lệch quá lớn giữa số km thực tế và con số hiển thị chứng tỏ có hành vi làm giả, và đại lý hoàn toàn biết nhưng vẫn cố tình không thông báo trung thực cho khách hàng. Đây là hành vi lừa đảo rõ ràng, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng.

Dựa trên các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, tòa phán quyết đại lý phải hoàn trả toàn bộ số tiền mua xe là 650.000 NDT cho ông Lâm, đồng thời bồi thường thêm gấp 3 lần số tiền này, tức 1,95 triệu NDT (khoảng 6,9 tỷ đồng). Như vậy, tổng cộng ông Lâm nhận được 2,6 triệu NDT, tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng cả tiền gốc và bồi thường.

Vụ việc của ông Lâm là lời cảnh tỉnh đối với bất kỳ ai khi mua các tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là xe đã qua sử dụng. Theo Báo cáo khiếu nại ô tô năm 2017 của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, nhiều đại lý cố tình che giấu tình trạng thực tế của xe, từ những vết trầy xước, phần sơn sửa, hư hỏng nội thất, cho tới việc xe từng gặp tai nạn hoặc đã đi nhiều km hơn so với công bố..

Các chuyên gia khuyến nghị, khi mua xe cũ, người tiêu dùng nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại các trung tâm dịch vụ chính hãng hoặc những đơn vị uy tín để xác nhận số km thực. Hợp đồng mua bán cần ghi rõ tình trạng xe và số km đã chạy, kèm điều khoản bồi thường nếu thông tin bị sai lệch. Ngoài ra, việc quan sát độ mòn của lốp, phanh, vô-lăng hay ghế ngồi cũng giúp ước lượng được mức độ sử dụng thực tế của xe. Quan trọng nhất, người mua nên lưu trữ đầy đủ giấy tờ và bằng chứng giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình nếu xảy ra tranh chấp.