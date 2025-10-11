.t1 { text-align: justify; }

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã tiết lộ rằng 2 trong số 9 phi đội chiến đấu cơ của lực lượng này hiện đang thực hiện hầu hết các nhiệm vụ đánh chặn máy bay không xác định bay quá gần hoặc xâm phạm không phận, chủ yếu là máy bay ném bom của Trung Quốc.

Thông tin này được Đại tá Hideo Kiyonaga - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng không Tây Nam, người chịu trách nhiệm quản lý một khu vực có kích thước khoảng 920 x 780 km, thực tế gần như toàn bộ diện tích của một trong những hòn đảo chính lớn nhất của Nhật Bản, chia sẻ với Breaking Defense.

Hai phi đội thường xuyên tham gia các phi vụ cảnh báo nhất mang số hiệu 204 và 304, mỗi phi đội có khoảng 20 máy bay, chủ yếu là Mitsubishi F-15J Eagle, một số biến thể F-15DJ hai chỗ ngồi, và máy bay huấn luyện Kawasaki T-4, chúng đóng tại Căn cứ Không quân Naha.

Máy bay chiến đấu của Phi đội 204 thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Để hình dung được khối lượng công việc mà hai phi đội này phải gánh vác, trong năm tài chính vừa qua (từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3), các tiêm kích F-15 từ Căn cứ Không quân Naha đã cất cánh trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cho 411 trong số 704 phi vụ của JASDF, hay nói cách khác, con số này đạt đến 58%.

Giữa tất cả những khó khăn, Đại tá Kiyonaga chỉ ra rằng Lực lượng Phòng không Tây Nam hiện có quy mô nhỏ nhất trong tất cả các bộ tư lệnh khu vực, bất chấp những yêu cầu đặt ra cho họ là rất lớn.

Một dấu hiệu nữa là nếu cho đến năm 2012, lý do chính khiến máy bay phải xuất kích là Liên bang Nga, thì sau đó Trung Quốc đã thay thế vị trí này, và chỉ có một phi đội đồn trú tại căn cứ không quân Naha tự mình giải quyết những thách thức này trên đến năm 2016.