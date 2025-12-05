Chỉ 15 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một "kỷ lục" hơn 1,1 triệu tỷ đồng tại siêu dự án 16 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30/11, Bộ đã tổng hợp được 232 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành. Trong đó, khởi công 149 dự án, công trình; khánh thành 83 dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là 1.123.700 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trong 79 điểm cầu, dự kiến 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo.

Ngoài 79 điểm cầu trên, các điểm tổ chức sự kiện khác có bố trí màn hình theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo điểm cầu chính.

Theo Công điện số 235/CĐ-TTg, Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2025, với điểm cầu trung tâm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Chính phủ giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1, chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức điểm cầu trung tâm của Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng.

Trước đó, ngày 1/12, tại cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa, nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, phản ánh toàn diện 5 năm, tạo khí thế mới. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, chủ động, đảm bảo công việc hoàn thành trước ngày 19/12.



