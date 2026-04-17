Chỉ 10 ngày nữa, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng "sôi sục" vì sốt đất

Hình ảnh phối cảnh dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Nguồn: Sun Group

Theo thông tin từ CTTĐT tỉnh Lâm Đồng, chiều 16/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục cảng hàng không dân dụng).

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được nhà đầu tư trình thẩm định theo đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến của 11 đơn vị liên quan; trong đó đã có 06 đơn vị gửi ý kiến thẩm định, gồm các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở. Dự kiến đến ngày 17/4/2026 sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến thẩm định và đến ngày 21/4/2026, cơ quan chuyên môn sẽ ban hành kết quả thẩm định chính thức. Theo tiến độ đề xuất, dự án đủ điều kiện để tổ chức khởi công, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Song song với công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác tổ chức Lễ khởi công cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sở Xây dựng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để thống nhất kế hoạch tổ chức. Dự kiến Lễ khởi công sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/4/2026 tại khu vực cuối đường vào Cảng hàng không Phan Thiết, phường Mũi Né.

Hồi giữa tháng 3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nhằm rà soát tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn, trong đó trọng tâm là hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Tại cuộc họp, Sun Group cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công hạng mục dân dụng, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục này; doanh nghiệp cũng đã đề xuất tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực địa. Đến ngày 4/3, Sun Group xác nhận Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết đã chính thức được phê duyệt là nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng, diện tích hơn 74 ha, đáp ứng tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Đối với khu dân dụng, sân bay được định hướng phục vụ các chuyến bay nội địa, đồng thời có thể khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi cần thiết, cũng như phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo. Tổng diện tích khu vực này khoảng 74,6 ha.

Theo thiết kế, khu bay sẽ có sân đỗ với 6 vị trí đỗ máy bay, hai đường lăn kết nối và đài kiểm soát không lưu cao 45 m. Nhà ga hành khách có diện tích từ 16.000 – 18.000 m2, đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu chức năng phụ trợ và bãi đỗ xe quy mô lớn.

Được biết, trong giai đoạn 2015 – 2021, thông tin quy hoạch sân bay Phan Thiết từng nhiều lần tạo “sóng” trên thị trường bất động sản khu vực xã Thiện Nghiệp (Bình Thuận cũ). Giá đất tại các trục đường chính liên tục tăng mạnh.