Chỉ 1 bài đăng của Tăng Thanh Hà, đã hé lộ rõ mối quan hệ "chị dâu hào môn" với Linh Rin

Trong story được chia sẻ vào ngày 31/5, Tăng Thanh Hà khoe hình ảnh bộ chén đĩa sứ cao cấp với thiết kế viền xanh thanh nhã, đi kèm một tấm thiệp viết tay ghi: “Happy Đoan Ngọ!” và chữ ký từ “Linh & Phillip”. Đính kèm hình ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn nhưng đầy yêu mến: “Love it! Thank you @linhrin & @runpiprun".





Không phải món quà xa xỉ hay đắt đỏ phô trương, bộ chén đĩa đơn giản nhưng sang trọng cùng tấm thiệp nhỏ đủ để thể hiện sự tinh tế, chỉn chu và quan tâm đúng dịp lễ truyền thống – Tết Đoan Ngọ.

Đặc biệt, món quà như được "đo ni đóng giày" cho Tăng Thanh Hà – người nổi tiếng với tình yêu bếp núc, đam mê làm bánh và luôn gìn giữ các giá trị truyền thống trong nếp sống gia đình. Một bộ đĩa sứ chuẩn gu không chỉ khiến cô yêu thích mà còn có thể trở thành điểm nhấn trên bàn ăn ấm cúng do chính tay "ngọc nữ" chuẩn bị cho gia đình mỗi dịp lễ tết.

Quan trọng hơn, món quà chính là một cử chỉ nhẹ nhàng cho thấy tình cảm gắn bó giữa hai người phụ nữ nổi tiếng trong cùng một gia đình doanh nhân quyền quý.

Kể từ khi Linh Rin chính thức trở thành con dâu thứ của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, công chúng không ít lần bắt gặp sự thân thiết giữa cô và chị dâu Tăng Thanh Hà. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc gia đình, sự kiện, hay chia sẻ những tương tác đầy yêu thương trên mạng xã hội. Giữa một gia đình hào môn nơi mọi ánh mắt đổ dồn về danh phận, quyền lực và tài sản, tình cảm chị em dâu lại được nuôi dưỡng bằng sự giản dị, văn minh và tinh tế đến từ những điều rất đời thường.

Không cần lời hoa mỹ, câu chuyện Tết Đoan Ngọ qua một món quà nhỏ, lại trở thành minh chứng sống động cho sự hòa hợp hiếm có giữa hai “bóng hồng” nổi bật nhất trong gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.