Chênh lệch 6 triệu, iPhone 15 Plus khác biệt gì so với iPhone 15 Pro Max.

Có thể thấy với mức chênh lệch giá khoảng 6 triệu đồng, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có nhiều điểm giống nhau, từ kích thước cho đến bộ nhớ. Vậy hai sản phẩm này có gì khác biệt?

Khác biệt trong thiết kế

iPhone 15 Plus được định hình là dòng sản phẩm thấp hơn so với iPhone 15 Pro Max, chính vì vậy mà phần khung của phiên bản Plus chỉ là chất liệu nhôm như mọi năm. Ở chiều ngược lại, iPhone 15 Pro Max sử dụng chất liệu titan cho phần viền ngoài của máy, một loại chất liệu mới được Apple áp dụng trong năm nay. Xét về độ cứng, chất liệu titan nổi bật hơn so với nhôm thông thường.

Nhưng khi xét trên phương diện màu sắc, phiên bản iPhone 15 Plus lại cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn với 5 màu thể hiện được sự trẻ trung: Xanh dương, hồng, vàng, xanh lá và đen.

Dù cùng có kích thước màn hình là 6,7 inch nhưng iPhone 15 Plus to hơn đôi chút so với iPhone 15 Pro Max, chênh lệch chỉ nằm ở milimet, đồng thời iPhone 15 Plus cũng mỏng và nhẹ hơn, với 7,8mm độ dày và 201 gram trọng lượng, iPhone 15 Pro Max dày 8,3mm và nặng 221 gram.

Năm nay iPhone 15 Plus cũng đã có Dynamic Island tương tự như iPhone 15 Pro, nhưng điểm khác biệt về thiết kế cụm camera thì không thay đổi, iPhone 15 Plus chỉ sở hữu hệ thống 2 camera. Nếu nhìn từ mặt trước sẽ khó phân biệt được hai phiên bản này, nhưng nếu nhìn từ mặt lưng chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt.

Cùng kích thước màn hình nhưng..

iPhone 15 Plus năm nay đã được nâng cấp lên màn hình Retina XDR OLED, nhìn chung thông số này gần như tương tự với iPhone 15 Pro Max. Thậm chí độ sáng màn hình tối đa của iPhone 15 Plus cũng chạm ngưỡng 1000 nits và tối đa có thể đạt được 2000 nits tương đương với iPhone 15 Pro Max.

Điểm khác biệt và dễ nhận ra nhất ở phần màn hình đó là khả năng hiển thị với tần số quét 120Hz, trong khi iPhone 15 Pro Max vẫn có 120Hz thì iPhone 15 Plus tiếp tục duy trì ở mức 60Hz. Với tần số quét 120Hz trải nghiệm khi sử dụng màn hình trên iPhone 15 Pro Max sẽ mang lại sự mượt mà hơn đôi chút, sự khác biệt này sẽ được thể hiện rất rõ khi người dùng thực hiện các tác vụ giải trí như chơi game.

Khác biệt về camera

iPhone 15 Plus sở hữu hệ thống camera kép, với cảm biến chính thông số lên đến 48MP và cảm biến phụ thông số 12MP. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max sở hữu đến 3 camera, camera chính 48MP, bộ đôi camera phụ 12MP.

Nhiều camera hơn thì đồng nghĩa iPhone 15 Pro Max đi kèm với nhiều tính năng, khả năng thay đổi linh hoạt các tiêu cự, hỗ trợ zoom quang học lên đến 5x, các tính năng chuyên nghiệp như quay video ProRES, chế độ HDR,...

Rõ ràng là iPhone 15 Pro Max nổi bật hơn, nhưng camera của chiếc iPhone 15 Plus cũng chẳng phải dạng vừa, chiếc máy này vẫn có khả năng thay đổi nhiều tiêu cự khác nhau giúp người dùng linh hoạt trong nhiếp ảnh di động. Dù chỉ có 2 camera nhưng máy vẫn sở hữu khả năng zoom quang học 2x và camera góc rộng. Chế độ ban đêm cũng được cải thiện và có Smart HDR.

Khác biệt về hiệu năng

Khác biệt tiếp theo đến từ khả năng xử lý của hai chiếc máy Plus và Pro Max, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max vẫn được ưu ái cho vi xử lý Apple A17 Pro thì iPhone 15 Plus lại sử dụng vi xử lý Apple 16 Bionic con chip của năm ngoái.

Khác biệt về cổng kết nối type-C

Mặc dùng cùng sở hữu cổng kết nối type-C nhưng tốc độ truyền tải dữ liệu trên hai chiếc iPhone 6,7 inch này là khác nhau.

Theo công bố của Apple, iPhone 15 Pro Max sử dụng giao thức USB 3, có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn USB 2.0 trên cổng Lightning cũ rất nhiều. Nhưng Apple lại không công bố tốc độ truyền tải dữ liệu trên type-C của iPhone 15 Plus, các thông tin trên chuyên trang Gsmarena cho biết, iPhone 15 Plus vẫn sử dụng giao thức USB 2.0 cũ, tức là chỉ thay đổi về hình dạng cổng kết nối mà không hề nâng cấp tốc độ truyền tải.

Có thể thấy, mặc dù cùng kích thước và gần như tương đồng về khá nhiều mặt, nhưng iPhone 15 Pro Max vẫn thể hiện được chất “Pro” khi các tính năng và nâng cấp hướng đến những trải nghiệm và tác vụ thực sự chuyên nghiệp.